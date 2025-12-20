وزير الصحة السوري يزور عدداً من المنشآت الصحية في ليبيا ضمن مشاركته باجتماع وزراء الصحة العرب

طرابلس-سانا

قام وزير الصحة مصعب العلي بزيارة ميدانية شملت عدداً من المؤسسات الصحية في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 63 لاجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب المنعقدة في ليبيا.

واطلع الوزير العلي خلال الزيارة التي شملت العيادة المجمعة في زاوية الدهماني، والمستشفى الوطني التخصصي لعلاج الأورام، إضافة إلى مركز طب الطوارئ والدعم، على مستوى الخدمات الطبية المقدّمة، والهياكل التنظيمية المعتمدة، وآليات التشغيل المتبعة لضمان استمرارية العمل وجودته.

كما اطلع الوزير العلي على جاهزية الآليات وسيارات الإسعاف في مركز طب الطوارئ، وعلى سرعة الاستجابة والدعم اللوجستي، وناقش مع القائمين على المركز آليات عمل المنظومة الصحية، والموارد البشرية، وسلسلة الإمداد الطبي، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على نموذج عمل القطاع الصحي الليبي.

وبحث الوزير العلي خلال الجولة مع الإدارات المختصة آلية عمل المنظومة الصحية والتشريعية، وإدارة الموارد البشرية، وسلسلة الإمداد الطبي، في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على نموذج عمل القطاع الصحي.

وانطلقت يوم الخميس الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، أعمال الدورة الـ 63 لمجلس وزراء الصحة العرب، بمشاركة سوريا لمناقشة سبل تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك في مجالات الصحة العامة، والاستجابة للطوارئ، وتطوير النظم الصحية بالدول العربية.