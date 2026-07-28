مباحثات سورية مصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتفعيل مجلس الأعمال المشترك

دمشق-سانا



بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار مع القائم بأعمال سفارة المصرية بدمشق محمد الفقي، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سوريا ومصر، وآليات تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.



وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، ركز على أهمية توسيع مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتعزيز التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتبادل التجاري.



كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، آليات تنسيق التعاون في إطار مجلس الأعمال السوري المصري، ودوره في دعم الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمع الأعمال، بما يعزز فرص النمو ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة.



وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان بحث في ال 16 حزيران الماضي مع وفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، آفاق التعاون المشترك، وإمكانية تنفيذ مشروع منطقة صناعية متكاملة في محافظة حلب.



وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة، في أيار الماضي قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري المصري عن الجانب السوري، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.