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أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك

P 1 2 أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك
P 2 2 أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك
P 3 2 أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك
P 4 2 أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك
P 5 2 أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك

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