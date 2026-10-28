أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك تاريخ النشر: 2026/10/28 5:56 مساءً اخر تحديث: 2026/10/28 5:56 مساءً تعزية ولجنة أمنية بمهمتين أساسيتين.. تعرف إلى أبرز نقاط بيان وزارتي الخارجية السورية والأردنية المشترك. مواصلة أعمال التزفيت في المحاور الرئيسية والأحياء في مدينة دمشق ضمن خطة عام 2026 إدخال خدمة القثطرة القلبية للمرة الأولى في محافظتي درعا ودير الزور تأهيل مزرعة مدينة الجلاء للنخيل بدير الزور لاستعادة دورها في إنتاج تمور عالية الجودة سوريا ترفض القصف الأردني على درعا وتعلن العمل على تشكيل لجنة مشتركة لمنع تكرار الخروقات جهود متواصلة لمديرية التعاون الدولي في وزارة الصحة لتأمين الاحتياجات الطبية صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:وزارة الخارجية الأردنيةوزارة الخارجية السورية مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك ضبط مركبات محملة بمادة التنر معدة للتوزيع بصورة غير شرعية في الحسكة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 28, 2026 من قلب العاصفة.. مشاهد من بلدة حزيمة شمالي الرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 أسعار الذهب تتراجع بعد تثبيت الفائدة الأمريكية أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026 مدير مشفى الطبقة الوطني: استنفار فرق منظومة الإسعاف في منطقة جسر السلماني بالرقة أكتوبر 29, 2026 أكتوبر 29, 2026