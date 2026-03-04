الخارجية السورية توقع مذكرة تفاهم مع وقف المعارف التركي في مجال التعليم
برنامج تدريبي مستمر لممرضي منظومة الإسعاف في اللاذقية لرفع كفاءة الاستجابة الطارئة
استمرار أعمال تأهيل قناتي الحسنة والشبرونية في ريف حمص الغربي
عمليات ترميم شاملة لصفوف ومرافق مدرسة البوابية في ريف حلب الجنوبي لضمان عودة آمنة للطلاب
من ركام الحرب والزلزال إلى حجارة بناء.. إعادة تدوير الأنقاض في حلب لصناعة البلوك والبلاط
السورية للبريد تطلق أول مكتب بريدي متنقل في سوريا بمحافظة ريف دمشق
“رمضان.. إيمان يجمعنا” مهرجان دعوي في الرقة يعكس روح شهر رمضان المبارك
تزايد وتيرة عودة السوريين من لبنان عبر منفذ جوسية الحدودي في ريف حمص
Sign in to your account
تذكرني