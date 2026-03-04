الخارجية السورية توقع مذكرة تفاهم مع وقف المعارف التركي في مجال التعليم

شركات أردنية تستكشف السوق السورية في معرض دمشق الدولي
الشيباني: هناك رغبة مشتركة بين سوريا وروسيا لإقامة علاقات جديدة
“وجهتك الأكاديمية” فعالية في طرطوس لمساعدة الطلاب على اختيار كلياتهم
أكثر من 5 آلاف مراجع لمستشفى الحولة الوطني في ريف حمص خلال نيسان الماضي
جمعية الشام لرعاية الأيتام تحتفل بتخريج 112 طالباً من المكفولين، وذلك في جامعة حلب
