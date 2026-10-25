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2737 متقدماً ومتقدمة في اختبارات مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين

2737 متقدماً في اختبارات مسابقة6 2737 متقدماً ومتقدمة في اختبارات مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين

بمشاركة 2737 متقدماً ومتقدمة، أجرت وزارة الخارجية والمغتربين اختبارات مسابقة شغل عدد من الوظائف في السلكين الدبلوماسي والإداري، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة ورفد كوادر الوزارة.

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