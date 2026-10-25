2737 متقدماً ومتقدمة في اختبارات مسابقة وزارة الخارجية والمغتربين تاريخ النشر: 2026/10/25 3:38 مساءً اخر تحديث: 2026/10/25 3:38 مساءً بمشاركة 2737 متقدماً ومتقدمة، أجرت وزارة الخارجية والمغتربين اختبارات مسابقة شغل عدد من الوظائف في السلكين الدبلوماسي والإداري، بهدف استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة ورفد كوادر الوزارة. يواجه محصول القطن في سوريا تحديات متزايدة مع استمرار موسم القطاف سوريا تبحث والأمم المتحدة تعزيز التنسيق المشترك محطات محورية رسمت ملامح العلاقة بين سوريا ومنظمة التعاون الإسلامي منذ عام 2025 الخارجية السورية تبحث مع صندوق أبو ظبي للتنمية تعزيز التعاون وإعادة تفعيل العلاقة في ذكرى تأسيس الدفاع المدني السوري.. توثّق الأرقام 12 عاماً من الاستجابة والإنقاذ صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:وزارة الخارجية والمغتربين السوريةوظائف في السلكين الدبلوماسي والإداري مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026