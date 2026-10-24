من زيت الزيتون وزيت الغار، تبدأ رحلة صناعة صابون الغار الحلبي، حرفة تتناقل الأسر مهاراتها جيلاً بعد جيل، وتحمل قوالبها بصمة العائلة وذاكرة المكان.