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Reading: رحلة صناعة صابون الغار الحلبي
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رحلة صناعة صابون الغار الحلبي

صابون الغار الحلبي 01 Removed رحلة صناعة صابون الغار الحلبي
صابون الغار الحلبي 02 Removed رحلة صناعة صابون الغار الحلبي
صابون الغار الحلبي 03 Removed رحلة صناعة صابون الغار الحلبي
صابون الغار الحلبي 04 Removed رحلة صناعة صابون الغار الحلبي
صابون الغار الحلبي 05 Removed رحلة صناعة صابون الغار الحلبي

من زيت الزيتون وزيت الغار، تبدأ رحلة صناعة صابون الغار الحلبي، حرفة تتناقل الأسر مهاراتها جيلاً بعد جيل، وتحمل قوالبها بصمة العائلة وذاكرة المكان.

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