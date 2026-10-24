رحلة صناعة صابون الغار الحلبي تاريخ النشر: 2026/10/24 6:48 مساءً اخر تحديث: 2026/10/24 6:49 مساءً من زيت الزيتون وزيت الغار، تبدأ رحلة صناعة صابون الغار الحلبي، حرفة تتناقل الأسر مهاراتها جيلاً بعد جيل، وتحمل قوالبها بصمة العائلة وذاكرة المكان. كيف تشكلت صناعة النشر السورية؟ وإلى أين تتجه اليوم؟ تحديث 5 آلاف مواصفة لتعزيز نفاذ المنتج السوري إلى الأسواق العالمية 4500 زائر و75 جهة من 7 دول حصيلة المعرض والمنتدى الدولي للنقل والشحن تعاون سوري ألماني لتطوير التعليم الجامعي وزارة الخارجية والمغتربين تفتتح المبنى الجديد لمكتب الخدمات القنصلية في محافظة درعا صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:زيت الزيتونصابون الغار الحلبيوزيت الغار مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك مسؤولون من السعودية وتركيا وباكستان يبحثون مع إيران خفض التصعيد في المنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 كيف تؤثر طريقة الطهي في القيمة الغذائية للبازلاء؟ أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية السعودي يبحثان جهود خفض التصعيد بالمنطقة أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026 تفكيك شبكة لتهريب وترويج المواد المخدرة في دمشق وتوقيف 4 أشخاص أكتوبر 26, 2026 أكتوبر 26, 2026