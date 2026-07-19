فلسطين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين‎ ‎

جدة-سانا‏

دعا المندوب الدائم لفلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي هادي شبلي، اليوم الأحد، إلى تحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان المساءلة عن ‏الجرائم المرتكبة‎.‎

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، جاءت تصريحات شبلي خلال اجتماع مغلق لفريق العمل المعني بفلسطين، والذي عقد ‏عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن أعمال الدورة العادية السابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة ‏لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد شبلي أن الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، يشكلان وحدة جغرافية واحدة لا ‏تتجزأ من أرض دولة فلسطين.‏

وأشار شبلي إلى التدهور الخطير في أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة، وما ‏يشهده من عدوان متواصل ودمار واسع وتهجير قسري، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الانتهاكات المتصاعدة ‏في الضفة الغربية.‏

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ودعا المشاركون في الاجتماع إلى تشكيل وفد لزيارة المؤسسات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتجمعات ‏الإقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، إضافة إلى توحيد الجهود ‏الإنسانية والإغاثية‎.‎

وركز الاجتماع على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي، وقدم تقريراً مفصلاً حول واقع حقوق الإنسان في ‏الأراضي الفلسطينية‎.‎

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في الأراضي الفلسطينية، حيث تشهد تصعيداً غير مسبوق في قطاع غزة والضفة ‏الغربية، وتتمثل هذه الانتهاكات في ممارسات ممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقاً لتقارير ‏الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية‎.‎