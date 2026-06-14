بمشاركة وزير الطوارئ.. الصحة تطلق حملة “تبرعك بالدم حياة لغيرك”

دمشق-سانا

أطلقت وزارة الصحة اليوم الأحد، فعالية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت شعار “تبرعك بالدم حياة لغيرك”، وذلك تعزيزاً لثقافة التبرع الطوعي، وترسيخاً لقيم التكافل الإنساني، حيث تستمر الفعالية ثلاثة أيام في بنك الدم بدمشق.

وزير الطوارئ: عدد المتبرعين يتجاوز الطلب في معظم الأحيان

وأكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح في تصريح لـ سانا، خلال مشاركته بالفعالية وتبرعه بالدم، أن التبرع واجب ومسؤولية إنسانية وأخلاقية، وأن كل نقطة دم يمكن أن تكون سبيلاً لإنقاذ حياة شخص.

وأوضح الصالح أن التبرع بالدم لا يقتصر على مساعدة الآخرين فقط، بل يساهم أيضاً في تجديد خلايا الدم وتعزيز صحة المتبرع، لافتاً إلى أن التنسيق يتم بين بنوك الدم والمستشفيات بشكل دائم، وأن الشعب السوري أثبت دائماً استجابته الكبيرة عند الحاجة، حيث يتجاوز عدد المتبرعين الطلب في معظم الأحيان.

36 فرعاً لبنوك الدم و325 متبرعاً بدمشق

من جهته، بيّن المدير العام للمؤسسة العامة لبنوك الدم الدكتور مصطفى الجازي، أن اليوم العالمي يعد فرصة لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي على مستوى سوريا، مشيراً إلى العمل بشكل مستمر على تعزيز الروح التطوعية في عملية التبرع بالدم، باعتبارها الأساس لتأمين المخزون الاستراتيجي، وإنقاذ حياة المرضى، إضافة إلى التعريف بخدمات المؤسسة وتأمين بيئة مناسبة للمتبرعين وتحفيزهم على التبرع.

ولفت الجازي إلى أن المؤسسة منتشرة بفروعها الـ 36 في مراكز المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أنه جرى تسجيل نحو 325 متبرعاً حتى الآن في دمشق، مع السعي لزيادة العدد، أما بقية المحافظات فشهدت إقبالاً متوسطاً تراوح بين 200 و300 متبرع، مؤكداً أن كل قطرة دم تشكل إنقاذاً لحياة مرضى السرطان والتلاسيميا والأمراض المناعية والحالات الإسعافية.

التبرع بالدم وسيلة لإنقاذ حياة الآخرين

من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة “لأجل وطن” غالية الريس، أن مشاركة المنظمة في هذه الفعالية تأتي انطلاقاً من أن “العطاء حياة ورسالة إنسانية، والتبرع بالدم ليس مجرد إجراء روتيني بل عمل بطولي”، لافتة إلى أن قطرة دم تصنع فرقاً، وتعتبر رحلة عطاء لإنقاذ حياة إنسان.

وبيّنت الريس أن للتبرع بالدم فوائد متعددة، فهو ينشط الجسم، وينظم مستوى الحديد، ويمنح المتبرع راحة نفسية وشعوراً عظيماً، إضافة إلى كونه وسيلة لإنقاذ حياة الآخرين، داعية كل من يتمتع بصحة جيدة إلى التبرع بالدم، لأنه “عطاء لا يقدر بثمن، وكل تبرع يمنح أملاً جديداً”.

وأظهرت مؤشرات الخدمات الوطنية لنقل الدم في سوريا لعام 2026 جاهزية مراكز نقل الدم واستمرارها في تقديم خدماتها، حيث بلغ عدد المراكز الفعالة 28 مركزاً، مقابل 8 مراكز غير فعالة، كما سجلت المراكز سحب نحو 235 ألف وحدة من أكياس الدم من المتبرعين، في حين بلغ عدد وحدات ومشتقات الدم المصروفة والمسلمة إلى المستشفيات والمراكز الطبية نحو 344 ألف وحدة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات العلاجية، وضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمرضى في مختلف المحافظات.