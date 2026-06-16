“من ذاكرة الجدات”.. جلسة تستعيد الموروث الشعبي ضمن أسبوع التراث اللامادي في حمص
مشاريع نوعية لتوسيع المساحات الخضراء والحد من انجراف التربة في البادية السورية
اختتام بطولة حمص للشطرنج للفئات العمرية وتأهل الفائزين إلى بطولة الجمهورية.
الدفاع المدني ومؤسسة المياه بالقنيطرة يخمدان حريقاً في منطقة الدواية شرقي سد كودنا
السورية للبترول توقع عقداً مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا
محكمة لاهاي تحكم على قيادي في ميليشيا الدفاع الوطني التابعة للنظام البائد بالسجن 26 عاماً
“من الأزياء إلى الفلكلور”.. حمص تحتفي بالثقافة الشركسية
مؤسسة أمومة واعية تنظم حفلها السنوي “نختلف لنتميز” بنسخته الثالثة في ثقافي المزة بدمشق
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