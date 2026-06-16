اختتام بطولة حمص للشطرنج للفئات العمرية وتأهل الفائزين إلى بطولة الجمهورية.

أعضاء المكتب التنفيذي الجدد يؤدون القسم القانوني لبدء مهامهم في محافظة اللاذقية
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