الدفاع المدني ومؤسسة المياه بالقنيطرة يخمدان حريقاً في منطقة الدواية شرقي سد كودنا

القنيطرة-سانا

أخمدت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة اليوم الثلاثاء، حريقاً اندلع في الأراضي الزراعية بمنطقة الدواية شرقي سد كودنا بريف القنيطرة الجنوبي.

وأوضح مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة المهندس سالم البخيت، في تصريح لـ سانا، أن صهاريج مؤسسة المياه توجهت فور تلقيها بلاغاً إلى موقع الحريق، وساهمت في عمليات الإطفاء بالتعاون مع فرق الدفاع المدني والأهالي الذين حضروا إلى المكان.

وأشار البخيت إلى أن الحريق أتى على عدد من الأراضي المزروعة بمحصول القمح، قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني وصهاريج المؤسسة وبمؤازرة الأهالي من السيطرة عليه، ومنع امتداده إلى مساحات إضافية.

وأشار عضو الدفاع المدني في القنيطرة حمد الجوهر في تصريح مماثل إلى أنه تم طلب مؤازرة من مركزي خان أرنبة ونبع الصخر، حيث تمت الاستجابة بسرعة والمشاركة في عمليات إخماد الحريق.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون بين المؤسسات الخدمية وفرق الاستجابة المحلية للحفاظ على المحاصيل الزراعية، والحد من الخسائر خلال موسم الحصاد.