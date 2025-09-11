استعدادات أمنية في دير الزور لضمان سلامة الأهالي المشاركين في حملة “دير العز”

جهود مستمرة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لإزالة الأنقاض من أحياء حمص
رئيس مجلس مدينة حلب يطلع على الواقع الخدمي في مدينتي الباب والراعي واحتياجات الأهالي وكيفية تأمينها
الرئيس الشرع يستقبل وفداً رفيع المستوى من جمهورية كوريا
استمرار التحضيرات لاستقبال المشاركين وزوار معرض دمشق الدولي بدورته الثانية والستين
كيف وصف عدد من أهالي دمشق عيد الفطر المبارك هذا العام؟
