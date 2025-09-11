جانب من التحضيرات النهائية لحملة دير العز
استعدادات أمنية في دير الزور لضمان سلامة الأهالي المشاركين في حملة “دير العز”
المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية أسعد حسن الشيباني ونظيره الكرواتي جوردان رادمان
الجيش العربي السوري يرد على قصف قوات قسد منازل الأهالي في ريف حلب الشرقي
مديرية الرياضة والشباب في طرطوس تنظم مهرجان “التحرير الأول”
اختتام دورات تعويض الفاقد التعليمي في دير بعلبة بريف حمص
توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الاستثمار السورية ومجموعة الحبتور
فعاليات متنوعة في اليوم الثاني من مهرجان “ربيع حماة”
