الصحة السورية تتسلم شحنة أدوية لمرضى التلاسيميا والكلى

إدلب-سانا

تسلّمت وزارة الصحة اليوم الإثنين في محافظة إدلب 10 شاحنات محمّلة بالأدوية والمستلزمات الطبية المخصّصة لمرضى التلاسيميا وأمراض الكلى، وذلك بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتعاون مع جمعية الأمين للمساندة الإنسانية.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته عبر قناتها على التلغرام، أنه سيتم توزيع هذه الشحنات على جميع مديريات الصحة في مختلف المحافظات السورية، مبينةً أن الكميات التي تم تأمينها كافية لتغطية احتياجات مرضى التلاسيميا لمدة عام كامل.

وتفقد وزير الصحة مصعب العلي برفقة محافظ إدلب محمد عبد الرحمن خلال جولة ميدانية شحنات الأدوية المستلمة لمرضى القصور الكلوي والتلاسيميا.

وأكد الوزير العلي أن الوزارة تواصل العمل على استكمال تأمين بقية البرامج العلاجية والأدوية البيولوجية، بما في ذلك أدوية التصلب اللويحي والأورام، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تأمين جزء من هذه الأدوية، بينما تستمر الجهود الحثيثة لتوفير الكميات المتبقية للتغلب على التحديات والصعوبات القائمة، وذلك في إطار السعي المستمر لتخفيف معاناة المرضى والارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدّمة لهم.

وكانت وزارة الصحة تسلمت في الـ 18 من شباط الماضي، الدفعة الأولى من الأدوية النوعية ضمن برنامج الأمراض السارية وغير السارية، وباشرت بتوزيعها على المراكز التخصصية والمشافي في مختلف المحافظات السورية.