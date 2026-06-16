السورية للبترول توقع عقداً مع شركتين أمريكيتين لتطوير وزيادة إنتاج حقول الغاز في سوريا

دمشق-سانا

وقّعت الشركة السورية للبترول اليوم الثلاثاء، عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بهدف تطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، بما يسهم في دعم منظومة الطاقة، وتعزيز إمدادات الغاز اللازمة لقطاع الكهرباء والقطاعات الحيوية الأخرى، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

ويأتي توقيع العقد تتويجاً لمسار من العمل المشترك بدأ بتوقيع مذكرة تفاهم بين الأطراف المعنية، تلاه عدد من الاجتماعات والمباحثات الفنية والقانونية والتجارية التي ركزت على إعداد الدراسات اللازمة وصياغة الأطر التنفيذية، وصولاً إلى الاتفاق على بنود العقد وآليات تنفيذه.

ويهدف العقد إلى رفع إنتاج الغاز من الحقول المستهدفة، وتطوير بنيتها التشغيلية وفق أحدث المعايير الفنية، إضافة إلى دعم خطط تطوير قطاع الطاقة، واستقطاب الخبرات والاستثمارات الدولية للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية للقطاع.

زيادة إنتاج الغاز الوطني

وقال وزير الطاقة المهندس محمد البشير: “يمثل توقيع هذا العقد محطةً مهمةً في مسار تطوير قطاع الطاقة في سوريا، ويعكس عودة الثقة الدولية ببيئة الاستثمار في القطاع، وقدرة المؤسسات الوطنية على بناء شراكات استراتيجية فاعلة، ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى زيادة إنتاج الغاز الوطني، وتعزيز إمداداته بما يدعم استقرار منظومة الطاقة ويرفع كفاءة البنية التحتية للقطاع، ويسهم في تسريع جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، بالاعتماد على مواردنا الوطنية وخبراتنا وكوادرنا، وبالتعاون مع شركائنا الدوليين”.

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي، أن توقيع هذا العقد يمثل خطوةً مهمةً في مسار تطوير قطاع الغاز في سوريا، ويعكس ثقة الشركاء الدوليين بفرص الاستثمار المتاحة في القطاع، مشيراً إلى أنه من خلال هذا التعاون نتطلع إلى زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم منظومة الطاقة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني واحتياجات المواطنين.

وبيّن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس ريان لانس، أن الشركة وقعت عقداً مع الشركة السورية للبترول ونوفاتيرا للطاقة لدعم تطوير الغاز على اليابسة في سوريا، ما يهيئ إطاراً لاستعادة وتطوير إنتاج الغاز.

تكريس الخبرات لتسريع الإنتاج

وقال الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنرجي أليكس ماكدونالد: نتطلع إلى العمل مع شركائنا ومع حكومة الجمهورية العربية السورية لإنجاح هذا المشروع المهم.

وقال المهندس جميل عقيلي المدير التنفيذي لشركة نوفاتيرا إنرجي سوريا: سنعمل على تكريس خبراتنا المعرفية والتشغيلية جنباً إلى جنب مع خيرة الخبرات الوطنية في مجال الصناعة النفطية لتطبيق أحدث التقنيات وأعلى المعايير العالمية، بما يسهم في تسريع الإنتاج من الحقول الغازية.

وأضاف: إن توقيع العقد يؤكد التزام الشركة السورية للبترول بالمضي قدماً في تطوير مواردها الوطنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في زياده الإنتاج، ودعم أمن الطاقة، وتسريع جهود التعافي الاقتصادي والتنمية في سوريا.

وكانت الشركة السورية للبترول (SPC)، وقّعت في الـ18 من شهر تشرين الثاني الماضي مذكرة تفاهم مع شركتي كونيكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين، بحضور وزير الطاقة محمد البشير، بهدف تطوير قطاع الغاز وزيادة الإنتاج من الحقول القائمة، إضافة إلى استكشاف حقول جديدة، لدعم المنظومة الكهربائية والاحتياجات المنزلية.