إطلاق مشروع لدعم مرضى السرطان وغسيل الكلى في دير الزور

دير الزور-سانا

أطلق فرع الهلال الأحمر العربي السوري في دير الزور، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشروع “النقد من أجل الإغاثة”، الهادف إلى مساندة العائلات الأشد ضعفاً، ولا سيما الأسر التي تضم مرضى سرطان أو مرضى غسيل كلى، لمساعدتها في تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وأوضح منسق قسم التواصل الإعلامي في فرع الهلال الأحمر بدير الزور محمود ملا محمد، في تصريح لمراسل سانا، أن التسجيل للمشروع يتطلب الهوية الشخصية والبطاقة العائلية أو بياناً عائلياً، إضافة إلى تقرير طبي أو بطاقة مريض سرطان، بينما يحصل مرضى غسيل الكلى على بطاقة خاصة من المشفى.

وبيّن أن نحو 50 شخصاً تقدموا للتسجيل في اليوم الأول، على أن يستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس.

وأشار ملا محمد إلى أن من شروط الاستفادة ألا يكون المتقدم قد حصل سابقاً على دعم من مشاريع الهلال الأحمر، لافتاً إلى أن الملفات ستُرفع إلى المركز الرئيسي في دمشق للتدقيق قبل التواصل مع المقبولين.

ويواصل فرع الهلال الأحمر في دير الزور تنفيذ برامج دعم إنساني وغذائي بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجاً في مختلف أحياء المدينة.