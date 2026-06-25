حملة تبرع بالدم في اللاذقية لتعزيز مخزون بنك الدم ودعم المرضى

اللاذقية-سانا

أطلق عدد من الشباب في محافظة اللاذقية اليوم الخميس، حملة للتبرع بالدم، وذلك ضمن مبادرة مجتمعية بدعم من مؤسسة “تنامي ترين” وبرعاية فرع نقابة الأطباء، بهدف تعزيز مخزون بنك الدم وتأمين احتياجات المرضى، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي.

وأكد رئيس فرع نقابة الأطباء في اللاذقية الدكتور محمد وليد القاسم في تصريح لمراسل سانا دعم النقابة للمبادرات الشبابية والإنسانية في القطاع الصحي، مبيناً أن الحملة جاءت بمبادرة من الشباب، لتأمين وحدات الدم والبلازما والصفيحات الدموية للمرضى.

وأوضح القاسم، أن المستفيدين من هذه الوحدات هم مرضى العمليات الجراحية الكبرى كالقلبية والعصبية والعظمية، إضافة إلى مرضى التلاسيميا وفقر الدم وعوز الحديد وحوادث السير، مشدداً على أهمية تنظيم حملات دورية تعزز قيم التكافل الاجتماعي.

وأشار مدير مؤسسة “تنامي ترين” صبحي سرديني في تصريح مماثل، إلى أن الحملة تهدف إلى دعم مخزون بنك الدم، وتلبية احتياجات المرضى، لافتاً إلى أن تنظيم الحملة يتزامن مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، لترسيخ ثقافة التبرع الطوعي وتحويلها إلى سلوك مجتمعي مستدام.

وبيّنت مديرة بنك الدم الدكتورة سوسن حرفوش أن تأمين المتبرعين يشكل تحدياً مستمراً وعبئاً كبيراً على أسر المرضى، ولا سيما مرضى السرطان والتلاسيميا، مع ازدياد الحاجة إلى الدم ومشتقاته، معربةً عن شكرها للجهات الداعمة والمتبرعين، ومؤكدةً الحاجة المستمرة إلى دعم المجتمع المحلي، لضمان توفير الدم للمرضى المحتاجين.

وأكد عدد من المتبرعين أن مشاركتهم في الحملة تنبع من واجب إنساني تجاه المرضى، مشيرين إلى أن هذه المبادرات تشكل فرصة لتقديم الدعم انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية.

ويُحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم في الـ 14 من حزيران من كل عام، ويهدف هذا اليوم إلى رفع مستوى الوعي بالحاجة المستمرة للدم الآمن، وتقديم الشكر للمتبرعين الطوعيين الذين ينقذون الأرواح بدمائهم.