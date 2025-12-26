ارتقاء 5 أشخاص وإصابة 21 جراء تفجير إرهابي في مسجد بحي وادي الذهب بحمص

حمص-سانا

ارتقى عدد من الأشخاص وأصيب آخرون اليوم، جراء تفجير إرهابي في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص.

وقال مدير مديرية الإحالة والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية الدكتور نجيب النعسان لـ سانا: إن 5 أشخاص ارتقوا وأصيب 21 جراء الانفجار، وذلك في حصيلة أولية.

وأفاد مصدر أمني بأن التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد.

وعلى الفور، تحركت وحدات الأمن الداخلي إلى الموقع، وفرضت طوقاً أمنياً حول المسجد، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي.

كما سارعت فرق الدفاع المدني لإنقاذ المصابين وانتشال الجثامين، كما قامت بإزالة آثار الدمار من المكان.

يتبع…