

إدلب -سانا



توفي أربعة أطفال جراء انفجار مخلفات حرب، اليوم الأحد، في قرية أم خزيم بريف خان شيخون في محافظة إدلب.



وذكر مراسل سانا في إدلب، أن أعمار الأطفال تتراوح بين 8 و15 عاماً، مشيراً إلى أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة طفلين بجروح نُقلا إلى مشافي مدينة حماة لتلقي العلاج.



وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المستمرة التي تشكلها مخلفات الحرب والألغام التي تركها النظام البائد على المدنيين، ولا سيما الأطفال، في عدد من المناطق السورية.



وكان أحد جنود الجيش ‏العربي السوري استشهد، وأصيب جنديان آخران، في وقت سابق ‏اليوم، أثناء تفكيك ألغام في ريف دير الزور الغربي.‏