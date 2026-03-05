المحافظات السورية تبدأ إحصاء الثروة الحيوانية رقمياً عبر المنصة الوطنية

دمشق-سانا

بدأت المحافظات السورية تنفيذ عمليات إحصاء الثروة الحيوانية عبر المنصة الوطنية التي أطلقتها وزارة الزراعة، بهدف تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومفصلة حول أعداد وأنواع الحيوانات وتوزعها الجغرافي، ضمن رؤية الوزارة لأتمتة القطاع الزراعي ورفع كفاءة إدارته.

دقة البيانات في ريف دمشق

ونفذت مديرية زراعة دمشق وريفها عبر دوائرها الفرعية ووحداتها الإرشادية، أعمال الجولة الإحصائية، عبر إدراج بيانات المربين وحصر أعداد القطعان بدقة، حيث أشار مديرها زيد أبو عساف في تصريح لـ مراسلة سانا، إلى أن إحصاء أعداد الثروة الحيوانية عبر المنصة الوطنية خطوة مهمة لتعزيز الدقة والشفافية في ريف دمشق، وتطوير منظومة توزيع الدعم لضمان وصول الموارد لمستحقيها.

ودعا أبو عساف المربين إلى التعاون مع اللجان الإحصائية وتقديم بيانات دقيقة، لما له من أثر مباشر في ضمان حصولهم على مستحقاتهم من الدعم العلفي والرعاية الصحية، وتحقيق الاستقرار في قطاع الإنتاج الحيواني.

إحصاء الثروة الحيوانية في اللاذقية والقنيطرة

وأجرى معاون مدير زراعة اللاذقية أحمد موسى، جولة ميدانية لمتابعة عمليات إحصاء الثروة الحيوانية والاطلاع على آلية عمل العدّادين في الميدان، وشملت عدداً من المواقع المعنية بعملية الإحصاء، والتأكد من التزام الفرق بالتعليمات المعتمدة لضمان دقة البيانات؛ كما تم الاستماع إلى ملاحظات العدّادين وتقديم التوجيهات اللازمة لإنجاز العمل بكفاءة وضمن الإطار الزمني المحدد.

كما أجرى المكلف بتسيير مديرية زراعة القنيطرة محمد رحال، ورئيس اتحاد فلاحي القنيطرة عبد الرحمن خلف، عمليات إحصاء الثروة الحيوانية من خلال جولة ميدانية شملت عدداً من المواقع ضمن قطاع الوحدات الإرشادية في صيدا وحيران، وتم الاطلاع على آلية عمل الفرق الميدانية المكلفة بعملية العد، والاستماع لملاحظات العدّادين، والتأكد من التزامها بالتعليمات المعتمدة لضمان دقة البيانات.

متابعة ميدانية في إدلب وحماة

كما أجرى فريق من دائرة الإحصاء والتخطيط في مديرية زراعة إدلب جولة ميدانية لمتابعة إطلاق المنصة، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدّثة تعكس الواقع الفعلي لقطاع الثروة الحيوانية في المحافظة، والتأكد من جاهزية الفرق الفنية والإدارية المكلفة بعملية الإحصاء.

ونفذ معاون مدير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية في حماة، الدكتور محمد نور هدلة، جولة ميدانية لمتابعة عمل لجان إحصاء الثروة الحيوانية في عدة مناطق بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة الدقة في تسجيل البيانات لضمان انعكاس الواقع الفعلي للثروة الحيوانية.

وأوضح هدلة أن الإحصاء يأتي ضمن خطة شاملة لحصر الثروة الحيوانية بدقة، تمهيداً لاعتماد النظام الإلكتروني، بما يسهم في تطوير عمل الإحصاء الزراعي، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة تدعم التخطيط واتخاذ القرار في قطاع الثروة الحيوانية.

وباشرت الوحدات الإرشادية التابعة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب تنفيذ جولة إحصائية في ناحية جب رملة بمنطقة مصياف غربي حماة، لإحصاء شامل للثروة الحيوانية، وجمع بيانات مفصلة حول أعداد وأنواع الحيوانات في المنطقة، بما يسهم في دعم التخطيط السليم للقطاع الحيواني.

وكانت وزارة الزراعة أطلقت أول أمس الثلاثاء، المنصة الوطنية لإحصاء الثروة الحيوانية في سوريا، بهدف الوصول لإحصاء دقيق واعتماد نهج التحول الرقمي، وتعزيز اتخاذ القرار القائم على الأدلة، وتقرر إعادة الجولة الإحصائية الخاصة بتعداد الثروة الحيوانية اعتباراً من الـ4 من آذار ولغاية يوم الثلاثاء الـ 17 من آذار 2026.

ودعت الوزارة جميع المربّين إلى التعاون مع فرق العدّادين المنتشرين في القرى والمناطق، والالتزام بالتواجد قدر الإمكان خلال فترة الإحصاء، بما يسهم في إنجاح هذه العملية الوطنية، وتحقيق أعلى درجات الدقة.