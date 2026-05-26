معالجة هبوط فني وإصلاح شبكتي الصرف والمياه في الحفة باللاذقية

اللاذقية-سانا
بدأت كوادر مجلس مدينة الحفة بالتعاون مع الشركة العامة للصرف الصحي في محافظة اللاذقية، أعمال صيانة وإصلاح الهبوط الفني، جراء تضرر شبكة الصرف الصحي الممتدة أسفل أحد المحاور الطرقية بالمدينة، وذلك لضمان سلامة البنية التحتية، وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.
وأوضح رئيس مجلس مدينة الحفة المهندس فادي زلوخ في تصريح لمراسلة سانا اليوم الثلاثاء، أن معالجة الهبوط بدأت عقب ورود بلاغات من الأهالي، وإجراء الكشف الفني الميداني، مبيناً أن التحريات كشفت عن وجود انسدادات وتهدمات في خط الصرف الصحي بطول يتجاوز 10 أمتار، إضافةً إلى تضرر أحد خطوط مياه الشرب، جراء أعمال الحفر الجارية للوصول إلى موقع العطل.
وبيّن زلوخ، أن أسباب الهبوط تعود إلى تصدع الشبكة، جراء تداعيات زلزال السادس من شباط 2023، وقدم البنية التحتية، فضلاً عن طبيعة التربة الغضارية السيئة زلزالياً، مشيراً إلى أهمية التقييم الشامل والدوري للشبكة، لتحديد المواقع التي تحتاج إلى استبدال أو صيانة عاجلة.
ولفت إلى الدور التكاملي للمجتمع المحلي والفعاليات الأهلية التي ساندت جهود المجلس عبر المساهمة في تأمين بعض الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز الإصلاحات بأسرع وقت.
من جانبهم، أكد عدد من أهالي المدينة أن المتابعة الفورية للشكاوى تعزز استقرار الواقع الخدمي والسلامة العامة في المنطقة.