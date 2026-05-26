معالجة هبوط فني وإصلاح شبكتي الصرف والمياه في الحفة باللاذقية

اللاذقية-سانا‏

بدأت كوادر مجلس مدينة الحفة بالتعاون مع الشركة العامة للصرف الصحي ‏في محافظة اللاذقية، أعمال صيانة وإصلاح الهبوط الفني، جراء تضرر شبكة ‏الصرف الصحي الممتدة أسفل أحد المحاور الطرقية بالمدينة، وذلك لضمان ‏سلامة البنية التحتية، وإعادة الطريق إلى وضعه الطبيعي.‏

وأوضح رئيس مجلس مدينة الحفة المهندس فادي زلوخ في تصريح لمراسلة ‏سانا اليوم الثلاثاء، أن معالجة الهبوط بدأت عقب ورود بلاغات من الأهالي، ‏وإجراء الكشف الفني الميداني، مبيناً أن التحريات كشفت عن وجود ‏انسدادات وتهدمات في خط الصرف الصحي بطول يتجاوز 10 أمتار، ‏إضافةً إلى تضرر أحد خطوط مياه الشرب، جراء أعمال الحفر الجارية ‏للوصول إلى موقع العطل.‏

وبيّن زلوخ، أن أسباب الهبوط تعود إلى تصدع الشبكة، جراء تداعيات زلزال ‏السادس من شباط 2023، وقدم البنية التحتية، فضلاً عن طبيعة التربة ‏الغضارية السيئة زلزالياً، مشيراً إلى أهمية التقييم الشامل والدوري للشبكة، ‏لتحديد المواقع التي تحتاج إلى استبدال أو صيانة عاجلة.‏

ولفت إلى الدور التكاملي للمجتمع المحلي والفعاليات الأهلية التي ساندت ‏جهود المجلس عبر المساهمة في تأمين بعض الآليات والمعدات اللازمة ‏لإنجاز الإصلاحات بأسرع وقت.‏

من جانبهم، أكد عدد من أهالي المدينة أن المتابعة الفورية للشكاوى تعزز ‏استقرار الواقع الخدمي والسلامة العامة في المنطقة.‏