بمناسبة اليوم العالمي للمسرح… عرض مسرحي في ثقافي إدلب يجسد حال المعتقلين زمن النظام البائد

إدلب-سانا

أقيم في مسرح المركز الثقافي في إدلب اليوم الإثنين عرض مسرحي بعنوان “تحت الصفر”، وذلك ضمن فعاليات اليوم العالمي للمسرح، حيث تمحور العرض حول آلام المعتقلين ومعاناتهم جراء ممارسات النظام البائد بحقهم، وآلام أطفالهم وذويهم نتيجة اعتقالهم.

وعلى هامش العرض كرمت مديرية ثقافة المحافظة فريق العرض المسرحي، والمسرحيين القدامى من أبناء المحافظة، بحضور جماهيري وشخصيات عامة ورسمية.

وقال نوار بلبل مدير المسارح والموسيقا في سوريا في تصريح لمراسل سانا: إنها المرة الرابعة التي يزور فيها إدلب بعد التحرير، وإنه رغم ذلك يبقى متعطشاً لتكرار الزيارة، مشيراً إلى تفاعل الناس الكبير مع العرض المسرحي رغم ما يحمله من ألم ومواجع كثيرة.

بدوره بين خالد اليوسف مدير الثقافة في إدلب في تصريح مماثل أن الفعالية تأتي كنوع من مشاركة العالم باليوم العالمي للمسرح، وأن هذا الفن يعتبر من الفنون الراقية، حيث يعبر عن الحياة بآلامها ومواجعها ويجسد المشاعر الإنسانية من فرح وحزن، ويمثل واقع الشعوب، لذا من الضروري مواكبة هذا الحدث في جميع أنحاء البلاد.

من جانبه إبراهيم سرميني مخرج العرض المسرحي أشار إلى أن العمل يتناول قضية المعتقلين كونها شكلت القضية الأبرز لأغلب الأسر خلال سنوات الثورة، وهو مأخوذ عن نص “الجرافات لتعرف الحزن” لقاسم مطرود، وأن العمل يقدم اليوم للمرة الثانية على خشبة ثقافي إدلب، لإعادة سردية الأشخاص الذين قضوا تحت التعذيب في معتقلات وسجون النظام البائد، لأنهم كانوا جزءاً من النصر وحصول البلاد على حريتها.

من جهته ذكر جميل عنداني ممثل في المسرحية أن دوره في العرض جسد شخصية الجلاد وهي شخصية شريرة، لافتاً إلى أن ما تم عرضه على خشبة المسرح لا يمثل سوى جزء بسيط جداً من المعاناة الحقيقية التي عاشها المعتقلون وأسرهم في غياهب السجون والمعتقلات، وخير دليل ما شاهده العالم بأسره في سجن صيدنا وغيره بعد التحرير.

راما الشوشي إحدى الحضور عبرت عن تقديرها للعمل المسرحي الذي حاكى جزءاً مهماً من معاناة المعتقلين الكبيرة داخل معتقلات النظام البائد، وكان تعبيراً عن آلام آلاف الأسر في سوريا، لافتة إلى أن العرض شهد تفاعلاً كبيراً من الحضور لملامسته لمواجعهم خلال سنوات الثورة.

يذكر أنه تم تقديم العرض للمرة الأولى على ذات الخشبة عام 2022 عندما كانت إدلب محاصرة من قوات النظام البائد، وتم عرضه رغم القصف المدفعي والطيران والوضع الأمني المتردي، ليبقى مسرح إدلب حياً ويواكب مواجع وقضايا الناس.