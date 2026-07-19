محاضرة فكرية في دار الكتب الوطنية بحلب تبحث الهوية الوطنية ودور الإعلام المستقل

حلب-سانا

استضافت دار الكتب الوطنية بحلب اليوم الأحد، محاضرة فكرية بعنوان «هوية الثقافة الوطنية بين عهدين وعالمين.. تجربة مفكر قاوم الغربة والاغتراب بالشوق والحنين»، أحياها الكاتب والمفكر السوري محيي الدين اللاذقاني، بتنظيم من مديرية الثقافة في المحافظة، وسط حضور نخبوي من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي.

تناولت المحاضرة قضايا الهوية الثقافية ودور الفكر في ترسيخ قيم الانتماء، إلى جانب قراءات في واقع الحراك الثقافي والإعلامي المعاصر، والسبل الكفيلة بتحقيق استقلالية الطرح الثقافي في مواجهة التحديات الراهنة.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح اللاذقاني أن محاور المحاضرة ارتكزت على تجربته الفكرية الممتدة بين عالمين وثقافتين عربية وغربية، مستعرضاً انعكاسات أربعين عاماً من المنفى على إنتاجه الفكري، ومفهوم الهوية الوطنية التي وصفها بأنها أصل الثقافة الحقيقية ومصدر قوة الانتماء الإنساني.

وأشار إلى أن الاغتراب يمثل حالة نفسية ناتجة عن القهر وعدم الانسجام الاجتماعي والسياسي أكثر من ارتباطه بالحدود الجغرافية، لافتاً إلى أن المنفى يعيد صياغة فهم الذات والآخر عبر التلاقح الثقافي.



كما تناول واقع العمل الإعلامي انطلاقاً من تجربته الممتدة لثلاثة عقود في كبريات الصحف العربية، مؤكداً عدم وجود إعلام محايد في العالم بفعل تأثير رأس المال الذي يوجّه المنصات ويحدّد سقوف الحريات.

وشدد اللاذقاني على ضرورة مشاركة جميع فئات المجتمع ومؤسسات الدولة لبناء مجتمع ديمقراطي متكامل، معرباً عن تفاؤله بتطور الأوضاع الثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، بيّن مدير دار الكتب الوطنية في حلب غياث أنيس أن تنظيم هذه الفعالية يهدف إلى تسليط الضوء على الإشكاليات الفكرية المرتبطة بمفهوم الهوية في العقل العربي، عبر استضافة قامات فكرية سورية وعربية للإسهام في إثراء المشهد الثقافي وتوجيه الحوارات البنّاءة.

بدورها، عبّرت الدكتورة المغتربة رهف حمامي عن أهمية الأطروحات الفكرية التي تناولتها المحاضرة، وما شهدته من نقاشات تفاعلية بين المحاضر والحضور، مؤكدة أن مثل هذه النشاطات تتيح فهم هموم المثقف والتعرّف على الأفكار المطروحة في المجتمع، ومشيدة بمناخ الحرية والحراك الفكري الذي تشهده حلب حالياً.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأنشطة الدورية التي تقيمها مديرية الثقافة في حلب ودار الكتب الوطنية لتعزيز الحراك الثقافي، وتوفير منابر للحوار الفكري الجاد، ودعم قيم الانتماء والوحدة الوطنية عبر مناقشة قضايا الثقافة والمجتمع.