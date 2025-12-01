كهرباء ريف دمشق تحدد مراكز جباية في مختلف المناطق لتسهيل تسديد الفواتير

ريف دمشق-سانا

حددت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق عناوين نقاط الجباية، لتسهيل إجراءات تسديد الفواتير الدورية والمتراكمة بعد صدور الدورة الخامسة لعام 2025.

وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أنه تم تخصيص نقاط جباية موزّعة في مختلف مناطق الريف، لتأمين الخدمة للمشتركين بأقرب مكان ممكن.

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن الاطلاع على توزع نقاط الجباية من خلال الروابط التالية:

https://www.facebook.com/share/p/1Csawu1Ycu

https://www.facebook.com/share/p/1MFwjkTwML

ودعت الشركة المواطنين للاستفادة من توفر نقاط الجباية الموزّعة في جميع مناطق ريف دمشق وتسديد الفواتير الدورية والمتراكمة بشكل كامل عبر أقرب نقطة جباية، بما يسهم في تعزيز استمرارية الخدمات وتحسين واقع الشبكة الكهربائية في مختلف المناطق.

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعلنت الأسبوع الماضي صدور فواتير الدورة الخامسة لعام 2025 لجميع المشتركين في مختلف مناطق محافظة ريف دمشق.