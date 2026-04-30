الموارد المائية في حماة تطلق أول دفعة من مياه سد الرستن لدعم ري المحاصيل بعدة مناطق

حماة-سانا

أطلقت مديرية الموارد المائية في حماة اليوم الخميس، أول دفعة من مياه سد الرستن لهذا الموسم، لدعم المحاصيل والأراضي الزراعية الواقعة على جانبي سرير النهر، بدءاً من سد الرستن مروراً بمحردة وصولاً إلى منطقة سهل الغاب.

وأوضح مدير الموارد المائية في حماة المهندس طراد النهار في تصريح لمراسل سانا، أن كمية المياه التي تم إطلاقها موزعة حسب الموازنة المائية، وتلبي حاجة الفلاحين للأراضي الواقعة ما بين سد الرستن ومحرده ومنطقة سهل الغاب، مؤكداً أن هذه الكمية لن تسبب فيضانات في نهر العاصي على اعتبار أنه يجري التحكم بإطلاق كمية المياه من خلال المفرغات في سد الرستن.

ولفت إلى أن المجرى ما بين سد الرستن ومحردة جاهز لاستقبال المياه التي سيتم إطلاقها، وكذلك قنوات الري في منطقة سهل الغاب.

الجدير ذكره أن المناطق التي يغذيها سد الرستن في محافظة حماة هي القرى والبلدات الموجودة ما بين سدي الرستن ومحردة، وكذلك القرى والبلدات الموجودة في منطقة سهل الغاب، والبالغ مجمل مساحتها نحو 72 ألف هكتار من الأراضي الزراعية.