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إغلاق مخيمي الرسم القديم والجديد في منبج وعودة 108 عائلات إلى مناطقها

photo 1 2026 10 25 18 53 06 إغلاق مخيمي الرسم القديم والجديد في منبج وعودة 108 عائلات إلى مناطقها
إغلاق مخيميْ "الرسم القديم" و"الرسم الجديد" في منطقة منبج بالتزامن مع تسيير قافلة تضم 108 عائلات عائدة إلى مناطقها الأصلية-حلب-سانا

 حلب-سانا
 
أُغلق اليوم الأحد مخيما الرسم القديم والرسم الجديد في منطقة منبج بريف حلب الشرقي، بالتزامن مع تسيير قافلة تضم 108 عائلات عائدة إلى مناطقها الأصلية في محافظتي حلب وإدلب، تنفيذاً للمرسوم رقم (59)، وفي إطار رؤية «سوريا بلا مخيمات».

photo 9 2026 10 25 18 53 06 إغلاق مخيمي الرسم القديم والجديد في منبج وعودة 108 عائلات إلى مناطقها

وذكر الدفاع المدني السوري أن تسيير القافلة جرى بإشراف من اللجنة الوطنية لرؤية “سوريا بلا مخيمات“، وبالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر العربي السوري.

ورافقت كوادر وفرق الدفاع المدني القافلة لتأمين الطريق، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة للعائلات حتى وصولها إلى منازلها، وذلك في إطار الجهود الحكومية لإنهاء ملف النزوح، وتأمين عودة كريمة ومستقرة للمواطنين إلى قراهم وبلداتهم.
 
وكانت قافلة عودة طوعية جديدة تضم 220 عائلة انطلقت في وقت سابق اليوم من مخيمات النزوح في شمال محافظة إدلب، إلى قراها وبلداتها في محافظات إدلب وحماة وحمص وحلب ودير الزور واللاذقية ودمشق وريف دمشق.
 

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