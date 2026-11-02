اكتشاف قوارب نهرية أثرية في الصين يعود تاريخها إلى 1800 عام

بكين-سانا

اكتشف علماء آثار صينيون ثلاثة قوارب خشبية يعود تاريخها إلى نحو 1800 عام، مدفونة على عمق سبعة أمتار تحت مجرى نهر قديم في منطقة فنغتاي بالعاصمة بكين، في اكتشاف يسلط الضوء على تطور صناعة السفن ووسائل النقل النهري في الصين القديمة.

وذكر موقع «Arkeonews» المتخصص في الأخبار الأثرية، في تقرير نشره اليوم الإثنين نقلاً عن معهد بكين للآثار، أن الباحثة دينغ لينا من المعهد عرضت نتائج أعمال التنقيب والتقييم الأثري للقوارب خلال فعالية أقيمت في بكين في 31 تشرين الأول الماضي.

ويتجاوز طول أكبر القوارب المكتشفة 15 متراً، فيما عُثر على عشرة نقوش تحمل رمزاً صينياً يشير إلى المؤسسات الحكومية، ما يرجح استخدامه في أنشطة مرتبطة بالجهات الرسمية خلال تلك الفترة.

وأظهرت الفحوص الأولية أن القوارب تعود إلى أواخر عهد أسرة هان الشرقية وفترتي وي وجين، أي إلى نحو 1800 عام، كما كشفت عن تقنيات متقدمة في بنائها، تضمنت وصل الألواح الخشبية بدقة واستخدام المسامير الخشبية والحديدية.

ويرى الباحثون أن هذه القوارب تمثل شواهد أثرية على نشاط الملاحة النهرية في منطقة بكين خلال تلك الحقبة، وتقدم معطيات عن أساليب بناء السفن واستخدامها في التنقل ونقل البضائع والأشخاص.

ويضيف الاكتشاف معلومات جديدة إلى تاريخ النقل والتجارة في الصين القديمة، ويسهم في فهم دور الأنهار في ربط المناطق وتسهيل حركة السكان والبضائع قبل نحو ثمانية عشر قرناً.