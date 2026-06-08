فعالية في حي الكرامة بحماة حول نشر الوعي البيئي بخصوص النظافة العامة وفرز النفايات

حماة-سانا

نظمت مديرية البيئة في حماة، بالتعاون مع مديرية النظافة، ومكتب الفعاليات في المحافظة، ولجنة حي الكرامة، ملتقىً مع أهالي الحي بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الـ5 من حزيران من كل عام، وتحت شعار “مناخ واحد مسؤولية واحدة”، وذلك لنشر الوعي البيئي حول النظافة العامة.

وأكدت رئيسة دائرة الإعلام البيئي والتوعية البيئية في مديرية البيئة ضحى الشعار، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أهمية الفعالية في نشر الوعي البيئي بخصوص النظافة العامة، وفرز النفايات كمشروع تجربة سيطبق في حي الكرامة لمدة 3 أشهر، حيث تم اختيار 137 عائلة ليصار إلى توزيع نوعين من الأكياس عليها، الأول مخصص للنفايات الصلبة كالكرتون والبلاستيك وسواها، والآخر مخصص للنفايات الرطبة، لتقييم مدى استجابة الأهالي وتعاونهم، في فرز النفايات وإعادة تدويرها لتحقيق مستقبل مستدام.

وأشار مختار حي الكرامة عبد الغني عيسى، إلى أن الملتقى مع أهالي الحي جاء استجابة لطلب مديريتي البيئة والنظافة، وذلك ضمن سياق تعزيز جهود مختلف القطاعات الأهلية والحكومة والبلدية في مجالات تحسين واقع النظافة، بما يخص أهمية فرز النفايات، وإمكانية استثمار وإعادة تدويرها، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل لاحقاً باقي أحياء المدينة.

بدوره، لفت مدير النظافة في مجلس مدينة حماة معتصم الدبيك إلى أنه سيتم توزيع أكياس على أهالي حي الكرامة ضمن المباني المستهدفة من التجربة، بهدف تعزيز الوعي البيئي بهذا الخصوص كخطوة لاستثمار النفايات البلدية مستقبلاً على مستوى كامل أحياء مدينة حماة ومختلف المحافظات السورية.

يشار إلى أن مديرية البيئة في حماة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم نظمت خلال نيسان الماضي نشاطاً بيئياً تحت شعار بيئتنا مستقبلنا، بهدف تعزيز الوعي البيئي، وتعزيز استهلاك الموارد، وتعليم الأطفال أهمية حماية الطبيعة.