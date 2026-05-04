مديرية إجازات السوق تبحث تعديل رسوم رخص القيادة وأبرز التحديات التي تواجه المدارس

دمشق-سانا

بحث اجتماع عقدته مديرية إجازات السوق في وزارة النقل السورية، تعديل الرسوم الحالية للحصول على رخصة القيادة في مدارس تعليم السياقة، وأبرز التحديات التي تواجه المدارس خلال العملية التدريبية.

وتناول الاجتماع الذي عقد، اليوم الإثنين، في مبنى المؤسسة العامة للمؤسسة الطرقية برئاسة مدير إجازات السوق في الوزارة محمد مصطفى العلوش، ومديري وممثلي مدارس تعليم السياقة في مختلف المحافظات، تفاصيل التكاليف التشغيلية التي تتحملها المدارس، والحلول الممكنة لمعالجة العديد من التحديات.

وأوضح العلوش أن الرسوم الجديدة ستأخذ بعين الاعتبار النفقات الخدمية للمدارس، مثل الكهرباء والمياه والتدفئة والاتصالات، إضافة إلى تكاليف الصيانة الدورية للمرافق والتجهيزات، وصيانة الآليات وتأهيل مسارات التدريب العملي، إلى جانب التأمين والضرائب المفروضة.

وأكد مدير إجازات السوق أن مخرجات الاجتماع سيتم رفعها إلى وزارتي النقل والاقتصاد والصناعة لدراستها بشكل شامل، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة، وبما يحقق صيغة متوازنة وعادلة لتحديد رسوم رخص القيادة الجديدة.

وأشار العلوش إلى وجود خطة قيد الدراسة لأتمتة خدمات إجازات السوق بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، بما يتيح التسجيل في مدارس تعليم السياقة عن بُعد، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

كما أكد المشاركون ضرورة تخريج متدربين يمتلكون مهارات قيادة متكاملة، وأن تكون الرسوم المستقبلية متناسبة مع دخل المواطن، وألا تشكل عبئاً إضافياً عليه.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة النقل نحو إقرار رسوم وبدلات واقعية تراعي القدرة المعيشية للمواطن، بالتوازي مع العمل على تعديل قانون السير بما يعزز السلامة المرورية ويرفع مستوى كفاءة السائقين على الطرقات.