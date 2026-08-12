محافظ درعا يبحث مع نقابة المقاولين تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ المشاريع

درعا-سانا
بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم الأربعاء مع نقابة المقاولين في المحافظة، واقع العمل في قطاع المقاولات والتحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وذلك في اجتماع خُصص لمناقشة سبل تجاوز العقبات وتحسين آليات العمل، بما ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.
واستعرض ممثلو النقابة خلال اللقاء أبرز المشكلات التي تواجه المقاولين في مراحل تنفيذ المشاريع، مشيرين إلى أن بعض الإجراءات والاشتراطات التنظيمية تحتاج إلى مزيد من التبسيط والمرونة، ولا سيما تلك المرتبطة بالقوانين والتعاميم الناظمة للعمل.
وأكد المقاولون أهمية معالجة المعوقات التي تؤدي إلى تأخير الأعمال ووضع آليات أكثر وضوحاً وسرعة للتعامل مع الملفات والإجراءات المتعلقة بالمشاريع، بما يساعد على استثمار الوقت والموارد بكفاءة أكبر.
من جهته أكد محافظ درعا أنور طه الزعبي أن معالجة العقبات التي تواجه المقاولين تتطلب الاستماع إلى المشكلات من واقع العمل، وتحديد الإجراءات التي يمكن تطويرها، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
وشدد الزعبي على أهمية التعاون بين المحافظة ونقابة المقاولين والجهات المختصة للوصول إلى حلول عملية وتبسيط الإجراءات ضمن الأطر القانونية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لتنفيذ المشاريع.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات لمعالجة الملفات المطروحة مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية والنقابة ومتابعة الملاحظات التي جرى طرحها، بهدف الحد من التأخير ورفع وتيرة تنفيذ المشاريع.
ويشكل قطاع المقاولات أحد الأطراف الأساسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والأعمال الخدمية والإنشائية في المحافظة، ما يجعل معالجة التحديات التي تواجهه عاملاً مهماً في ضمان استمرارية المشاريع وإنجازها ضمن المدد المحددة.
ويأتي اللقاء ضمن توجه المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع الفعاليات المهنية والاستماع إلى ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يساعد على تطوير بيئة العمل ودعم تنفيذ المشاريع، بما يخدم احتياجات المحافظة والمصلحة العامة.