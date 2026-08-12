محافظ درعا يبحث مع نقابة المقاولين تبسيط الإجراءات وتسريع تنفيذ المشاريع

درعا-سانا

بحث محافظ درعا أنور طه الزعبي اليوم الأربعاء مع نقابة المقاولين في المحافظة، واقع العمل في ‏قطاع المقاولات والتحديات التي تعترض تنفيذ المشاريع، وذلك في اجتماع خُصص لمناقشة سبل ‏تجاوز العقبات وتحسين آليات العمل، بما ينعكس على سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.‏

واستعرض ممثلو النقابة خلال اللقاء أبرز المشكلات التي تواجه المقاولين في مراحل تنفيذ ‏المشاريع، مشيرين إلى أن بعض الإجراءات والاشتراطات التنظيمية تحتاج إلى مزيد من التبسيط ‏والمرونة، ولا سيما تلك المرتبطة بالقوانين والتعاميم الناظمة للعمل.‏

وأكد المقاولون أهمية معالجة المعوقات التي تؤدي إلى تأخير الأعمال ووضع آليات أكثر وضوحاً ‏وسرعة للتعامل مع الملفات والإجراءات المتعلقة بالمشاريع، بما يساعد على استثمار الوقت ‏والموارد بكفاءة أكبر.

من جهته أكد محافظ درعا أنور طه الزعبي أن معالجة العقبات التي تواجه المقاولين تتطلب ‏الاستماع إلى المشكلات من واقع العمل، وتحديد الإجراءات التي يمكن تطويرها، بما يحقق مصلحة ‏جميع الأطراف.‏

وشدد الزعبي على أهمية التعاون بين المحافظة ونقابة المقاولين والجهات المختصة للوصول إلى ‏حلول عملية وتبسيط الإجراءات ضمن الأطر القانونية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتهيئة ‏ظروف أكثر ملاءمة لتنفيذ المشاريع.‏

كما ناقش الاجتماع عدداً من المقترحات لمعالجة الملفات المطروحة مع التأكيد على استمرار ‏التنسيق بين الجهات المعنية والنقابة ومتابعة الملاحظات التي جرى طرحها، بهدف الحد من التأخير ‏ورفع وتيرة تنفيذ المشاريع.‏

ويشكل قطاع المقاولات أحد الأطراف الأساسية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والأعمال الخدمية ‏والإنشائية في المحافظة، ما يجعل معالجة التحديات التي تواجهه عاملاً مهماً في ضمان استمرارية ‏المشاريع وإنجازها ضمن المدد المحددة.‏

ويأتي اللقاء ضمن توجه المحافظة لتعزيز التواصل المباشر مع الفعاليات المهنية والاستماع إلى ‏ملاحظاتها ومقترحاتها، بما يساعد على تطوير بيئة العمل ودعم تنفيذ المشاريع، بما يخدم احتياجات ‏المحافظة والمصلحة العامة.‏