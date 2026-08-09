افتتاح مخبز عناز الآلي بريف حمص الغربي ‏

حمص-سانا
افتُتح اليوم الأحد مخبز عناز الآلي في قرية عناز بريف حمص الغربي، بهدف تعزيز تأمين مادة الخبز للأهالي وتلبية احتياجات القرية والقرى المجاورة، وذلك بالتعاون بين المؤسسة السورية للمخابز ومستثمر المخبز.
وأوضح مدير فرع المخابز بحمص زياد الحسن في تصريح لـ سانا، أن افتتاح المخبز يأتي ضمن خطط المؤسسة المستمرة لتحسين واقع المخابز وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن المخبز يعتمد تجهيزات حديثة ومواصفات فنية قياسية وطاقته الإنتاجية تتراوح بين 2.5 و3 أطنان من الطحين يومياً، بما يعادل نحو 3000 ربطة خبز.
بدوره، بيّن مستثمر المخبز شادي عبد اللطيف الظاهر، أن المخبز جُهز بخط إنتاج حديث بالتعاون مع المؤسسة السورية للمخابز وفرعها في حمص، بهدف تخفيف الضغط عن الأفران الموجودة في المنطقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي.
من جهتهم، عبّر عدد من أهالي قرية عناز عن ارتياحهم لافتتاح المخبز، مشيرين إلى أن التجهيزات الحديثة وجودة الخبز المنتج أسهمت في تلبية احتياجات الأهالي، وتخفيف الصعوبات المرتبطة بتأمين المادة في المنطقة.
ويأتي افتتاح المخبز في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز انتشار المخابز وتحسين قدرتها الإنتاجية، بما يسهم في تأمين مادة الخبز للمواطنين والارتقاء بمستوى رغيف الخبز المقدم في المناطق الريفية.