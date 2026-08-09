افتتاح مخبز عناز الآلي بريف حمص الغربي ‏

حمص-سانا

افتُتح اليوم الأحد مخبز عناز الآلي في قرية عناز ‏بريف حمص الغربي، بهدف تعزيز تأمين مادة ‏الخبز للأهالي وتلبية احتياجات القرية والقرى ‏المجاورة، وذلك بالتعاون بين المؤسسة السورية ‏للمخابز ومستثمر المخبز‎.‎

وأوضح مدير فرع المخابز بحمص زياد الحسن في ‏تصريح لـ سانا، أن افتتاح المخبز يأتي ضمن خطط ‏المؤسسة المستمرة لتحسين واقع المخابز وتطوير ‏مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن المخبز ‏يعتمد تجهيزات حديثة ومواصفات فنية قياسية ‏وطاقته الإنتاجية تتراوح بين 2.5 و3 أطنان من ‏الطحين يومياً، بما يعادل نحو 3000 ربطة خبز‎.‎

بدوره، بيّن مستثمر المخبز شادي عبد اللطيف ‏الظاهر، أن المخبز جُهز بخط إنتاج حديث بالتعاون ‏مع المؤسسة السورية للمخابز وفرعها في حمص، ‏بهدف تخفيف الضغط عن الأفران الموجودة في ‏المنطقة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للأهالي‎.‎

من جهتهم، عبّر عدد من أهالي قرية عناز عن ‏ارتياحهم لافتتاح المخبز، مشيرين إلى أن التجهيزات ‏الحديثة وجودة الخبز المنتج أسهمت في تلبية ‏احتياجات الأهالي، وتخفيف الصعوبات المرتبطة ‏بتأمين المادة في المنطقة‎.‎

ويأتي افتتاح المخبز في إطار الجهود الحكومية ‏الرامية إلى تعزيز انتشار المخابز وتحسين قدرتها ‏الإنتاجية، بما يسهم في تأمين مادة الخبز للمواطنين ‏والارتقاء بمستوى رغيف الخبز المقدم في المناطق ‏الريفية‎.‎