مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس

IMG 7357 1 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس

طرطوس-سانا‏

 
قتل 3 عمال من الشركة السورية للكهرباء اليوم الثلاثاء، إثر انفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة في محطة بانياس الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بمحافظة طرطوس.

IMG 7359 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس

 وأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة السورية للكهرباء علاء سودا ‏لـ سانا أن ‏الانفجار في المحطة نتج عن عمليات صيانة لخزان الهدروجين، ‏ووقع أثناء عملية استبدال فواشة الخزان، وأسفر عن مقتل ثلاثة عمال، مؤكداً أن المحطة ‏تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار.‏


  
 كما ذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على التلغرام، أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وتعاملت مع تداعياته، كما تفقد مدير منطقة بانياس عمر منصور موقع الانفجار، واطلع على ملابساته وحيثياته، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تفاصيل الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.
 
 وكان المكتب الإعلامي لمديرية صحة طرطوس أفاد في وقت سابق اليوم لمراسل سانا بوصول 3 وفيات الى مشفى بانياس جراء الانفجار، فيما نعت وزارة الطاقة عمال الشركة السورية للكهرباء الذين قضوا أثناء تأدية عملهم في ‏المحطة الحرارية ببانياس، وتقدمت بأحرّ التعازي لذويهم وزملائهم.‏
 

IMG 7344 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس
IMG 7346 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس
IMG 7348 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس
IMG 7350 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس
IMG 7352 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس
IMG 7355 مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس

افتتاح مركز دفاع مدني في تلكلخ بريف حمص لتعزيز الاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث
فرع مكافحة المخدرات بحمص يقبض على شخص بحوزته 77 ألف حبة كبتاغون- فيديو
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي
ضمن حملة “رمضان الخير والنصر”… ألف أسرة تستفيد من مبادرة جمعية غراس التنموية بدمشق
مجلس مدينة درعا ينهي تركيب أجهزة إنارة في مدخل المدينة الشرقي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك