مقتل 3 أشخاص جراء انفجار في المحطة الحرارية ببانياس

طرطوس-سانا‏



قتل 3 عمال من الشركة السورية للكهرباء اليوم الثلاثاء، إثر انفجار وقع أثناء تنفيذ أعمال صيانة في محطة بانياس الحرارية لتوليد الطاقة الكهربائية بمحافظة طرطوس.

وأوضح رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة السورية للكهرباء علاء سودا ‏لـ سانا أن ‏الانفجار في المحطة نتج عن عمليات صيانة لخزان الهدروجين، ‏ووقع أثناء عملية استبدال فواشة الخزان، وأسفر عن مقتل ثلاثة عمال، مؤكداً أن المحطة ‏تواصل عملها ولم تتأثر بالانفجار.‏







كما ذكرت محافظة طرطوس عبر قناتها على التلغرام، أن فرق الدفاع المدني استجابت للحادث وتعاملت مع تداعياته، كما تفقد مدير منطقة بانياس عمر منصور موقع الانفجار، واطلع على ملابساته وحيثياته، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة تفاصيل الحادث واستكمال الإجراءات اللازمة.



وكان المكتب الإعلامي لمديرية صحة طرطوس أفاد في وقت سابق اليوم لمراسل سانا بوصول 3 وفيات الى مشفى بانياس جراء الانفجار، فيما نعت وزارة الطاقة عمال الشركة السورية للكهرباء الذين قضوا أثناء تأدية عملهم في ‏المحطة الحرارية ببانياس، وتقدمت بأحرّ التعازي لذويهم وزملائهم.‏

