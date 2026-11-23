درعا-سانا

‌‏ ‏نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة درعا 89 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المحافظة خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في إطار حملاتها الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط المخالفات وحماية المستهلكين.

وأوضح مدير المديرية عادل الصياصنة في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين، أن الدوريات التموينية نفّذت 35 جولة رقابية شملت 262 فعالية تجارية، وأسفرت عن تنظيم الضبوط المذكورة، مبيناً أن مدينة درعا سجّلت العدد الأكبر من المخالفات بواقع 57 مخالفة، تلتها الصنمين بـ23 مخالفة، ثم إزرع بـ9 مخالفات.

وأشار الصياصنة إلى أن المخالفات شملت عدم تداول الفواتير النظامية، وعدم وجود بطاقات البيان والإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بالشروط الصحية، وحيازة مواد منتهية الصلاحية، وعدم حيازة التراخيص اللازمة، لافتاً إلى أن عدد العينات المسحوبة من الأسواق بلغ 15 عينة.

‌‏وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا نظّمت 201 ضبط تمويني بحق فعاليات تجارية مخالفة في أسواق المحافظة خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني الجاري.