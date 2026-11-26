بغداد-سانا‏

نفت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء وجود تحركات لقطعات الجيش باتجاه إقليم كردستان، مؤكدة استمرار جهودها ‏لملاحقة شبكات تهريب النفط وحماية الثروة النفطية وضمان الحقوق الدستورية لجميع العراقيين.‏

وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن حماية الثروة ‏النفطية من المسؤوليات القانونية لرئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن توجيهات الحكومة تقضي بمنع العبث بها أو ‏استغلالها لمصلحة جهات وأفراد.‏

وأضاف العبودي أن رئيس الوزراء حريص على حماية حقوق أبناء إقليم كردستان واستحقاقاتهم الدستورية، مؤكداً أن ‏رواتب موظفي الإقليم بعيدة عن أي خلاف، وأن الحكومة تعمل على تأمين حقوق جميع العراقيين في موازنة عام ‌‏2027.‏

وأشار إلى أن عشرات المليارات من عائدات تهريب النفط تذهب إلى جيوب وحسابات خاصة، ولا يستفيد منها ‏سكان الإقليم، لافتاً إلى أن الحكومة تلاحق المهربين وتعمل على تفكيك شبكاتهم ومنع تهريب الثروة النفطية في ‏مختلف المحافظات.‏

وأكد العبودي أن الدستور يمثل الضامن لوحدة العراق وحقوق شعبه، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى استرداد ‏الأموال من المتورطين بالفساد وإيداعها في صندوق الأجيال.‏

وتعود الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تباين المواقف بشأن إدارة الثروات ‏النفطية وتوزيع الإيرادات المالية وحصة الإقليم من الموازنة العامة، فضلاً عن آليات تسليم النفط والإيرادات غير ‏النفطية وانتظام صرف رواتب الموظفين.‏