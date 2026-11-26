بغداد-سانا
نفت الحكومة العراقية اليوم الأربعاء وجود تحركات لقطعات الجيش باتجاه إقليم كردستان، مؤكدة استمرار جهودها لملاحقة شبكات تهريب النفط وحماية الثروة النفطية وضمان الحقوق الدستورية لجميع العراقيين.
وقال الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن حماية الثروة النفطية من المسؤوليات القانونية لرئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن توجيهات الحكومة تقضي بمنع العبث بها أو استغلالها لمصلحة جهات وأفراد.
وأضاف العبودي أن رئيس الوزراء حريص على حماية حقوق أبناء إقليم كردستان واستحقاقاتهم الدستورية، مؤكداً أن رواتب موظفي الإقليم بعيدة عن أي خلاف، وأن الحكومة تعمل على تأمين حقوق جميع العراقيين في موازنة عام 2027.
وأشار إلى أن عشرات المليارات من عائدات تهريب النفط تذهب إلى جيوب وحسابات خاصة، ولا يستفيد منها سكان الإقليم، لافتاً إلى أن الحكومة تلاحق المهربين وتعمل على تفكيك شبكاتهم ومنع تهريب الثروة النفطية في مختلف المحافظات.
وأكد العبودي أن الدستور يمثل الضامن لوحدة العراق وحقوق شعبه، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى استرداد الأموال من المتورطين بالفساد وإيداعها في صندوق الأجيال.
وتعود الخلافات بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى تباين المواقف بشأن إدارة الثروات النفطية وتوزيع الإيرادات المالية وحصة الإقليم من الموازنة العامة، فضلاً عن آليات تسليم النفط والإيرادات غير النفطية وانتظام صرف رواتب الموظفين.