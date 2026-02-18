استمرار توسيع شبكات الاتصالات في المنطقة الصناعية بالرستن بريف حمص

حمص-سانا

يواصل مركز اتصالات مدينة الرستن بريف حمص، أعمال توسيع الشبكات الفرعية، وتركيب خطوط الهاتف وبوابات الإنترنت في المنطقة الصناعية والتجارية بالمدينة، استجابةً للاحتياجات المتزايدة لخدمات الاتصالات والإنترنت، مع عودة عدد من الصناعيين والمستثمرين إلى مباشرة

أعمالهم فيها.

وأوضح رئيس مركز اتصالات الرستن، معمر الزعبي لـ سانا، أن المشروع يشمل المنطقة الصناعية بمحوريها الغربي والشرقي على الطريق الدولي الذي يربط بين حمص وحماة، مشيراً إلى الأهمية الاقتصادية لهذه المنطقة، ودورها المحوري في تعزيز النشاط الصناعي والتجاري على المستوى المحلي.

وقال الزعبي: إنه تم تركيب ما يقارب 200 خط هاتفي مزوّد ببوابات إنترنت، وذلك باستخدام كبل رئيسي بسعة إجمالية تصل إلى 300 خط يخدم منطقة الرستن الصناعية والتجارية، لافتاً إلى أن تزايد طلبات الاشتراك استوجب توسيع الشبكة الفرعية لتصل سعتها الحالية إلى 800 خط.

وبيّن الزعبي أن الأعمال المنفذة منذ أسبوع تضمنت تمديد عبارات وقساطل عبر الطريق من الجهة الغربية إلى الجهة الشرقية، وذلك بالتوازي مع تنفيذ أعمال التهيئة المدنية لتشمل الخدمة جميع المنشآت ضمن المنطقة الصناعية.

وأشار الزعبي إلى التعاون الفعّال من قِبل الصناعيين الذين ساهموا في بعض الأعمال المدنية، ما أدى إلى تسريع وتيرة الإنجاز.

من جهتهم، تحدث عدد من الصناعيين والتجار عن أهمية تنفيذ المشروع، حيث أكد تيسير الخطيب، صاحب إحدى الشركات في المنطقة الصناعية بالرستن، أنه قدّم طلباً للحصول على خدمات الإنترنت، لتلبية احتياجات شركته والمصنع التابع لها، وتمت الاستجابة بسرعة بعد تنفيذ الأعمال اللازمة خلال فترة قصيرة.

وتشهد المنطقة الصناعية في الرستن خلال الفترة الراهنة عودة تدريجية للحركة الإنتاجية مع استئناف المنشآت نشاطاتها التشغيلية، ما يتطلب تطوير البنية التحتية الأساسية، كخدمات الاتصالات والإنترنت لضمان استمرارية وديمومة عملية الإنتاج.