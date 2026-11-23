درعا-سانا
توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، اليوم الإثنين، من بلدة عاسم في منطقة اللجاة بريف درعا، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب.
وأوضح مدير مشفى إزرع عدنان حسين المحمد في تصريح لـ سانا، أن الطفل بكر علي فرحان وصل إلى المشفى جراء إصابته بانفجار قنبلة عنقودية، حيث فارق الحياة متأثراً بإصابته.
وتشكّل مخلفات الحرب، خطراً جسيماً على حياة المدنيين، وتهدد سلامتهم أثناء العمل في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية للسكان في مناطق عدة داخل سوريا.
وكان أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً توفوا أمس في قرية أم خزيم بريف خان شيخون في محافظة إدلب، جراء انفجار مخلفات حرب.