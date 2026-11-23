درعا-سانا ‏

توفي طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، اليوم الإثنين، من بلدة عاسم في منطقة اللجاة بريف ‏درعا، جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الحرب.‏

وأوضح مدير مشفى إزرع عدنان حسين المحمد في تصريح لـ سانا، أن الطفل بكر علي ‏فرحان وصل إلى المشفى جراء إصابته بانفجار قنبلة عنقودية، حيث فارق الحياة متأثراً ‏بإصابته.‏

وتشكّل مخلفات الحرب، خطراً جسيماً على حياة المدنيين، ‌‏وتهدد سلامتهم أثناء العمل في ‏الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية ‌‏للسكان في مناطق عدة داخل ‏سوريا.‏

وكان أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاماً توفوا أمس في قرية أم خزيم بريف ‏خان ‏شيخون في محافظة إدلب، جراء انفجار مخلفات حرب.‌‎ ‎