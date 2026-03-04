الدفاع المدني يستجيب لسقوط أجسام حربية في درعا وريف دمشق

درعا وريف دمشق-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ، وإدارة الكوارث أمس الثلاثاء، لموقعي سقوط أجسام حربية في بلدة المسيفرة بريف درعا، ومدينة صيدنايا في ريف دمشق.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن فرقه قامت فور وصولها إلى الموقعين بوضع أشرطة تحذيرية، وتأمينه ريثما تصل الفرق المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة لإزالتها بطريقة آمنة، بما يضمن سلامة المدنيين، والمنطقة المحيطة.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة التالية:

عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط.

الاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات.

الابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام.

الإبلاغ عن أي حريق ناجم عن سقوط أجسام حربية أو عن أي جسم مشبوه.

اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه يمكن التواصل معه عبر الأرقام المخصصة لطلب خدمات الإنقاذ، والإسعاف، والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ، والحوادث المرورية.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري استجابت يوم الإثنين الفائت، لثلاثة مواقع سقطت فيها أجسام حربية في محافظتي درعا، والقنيطرة، نتيجة الأحداث الإقليمية الجارية.

وأصيب 4 أشخاص في بلدة عين ترما بريف دمشق، يوم الأحد الماضي جراء سقوط بقايا صاروخ ناجم عن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.