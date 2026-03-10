نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات

IMG 7428 1 نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات

حمص-سانا

أطلق المكتب القنصلي في حمص سلسلة تحديثات إجرائية وخدمية تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، شملت اعتماد نظام إلكتروني لتقديم المقترحات والشكاوى وتقييم الخدمات، إلى جانب تصديق الوثائق في اليوم نفسه، وإلغاء عدد من التعقيدات الإدارية، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

IMG 7421 نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات

وأوضح مدير المكتب القنصلي في محافظة حمص بلال شرف الدين في تصريح لمراسل سانا، أن المكتب، بصفته ممثلاً للإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، يعمل على تطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجهات الوزارة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المراجعين.

وبيّن شرف الدين أن التحديثات تضمنت الربط الإلكتروني مع الإدارة المركزية في دمشق، وتدريب كوادر جديدة على مختلف جوانب العمل القنصلي، مشيراً إلى أن المكتب ينجز شهرياً ما بين 15 و20 ألف وثيقة، بينما بلغ عدد الوثائق المنجزة خلال العام الماضي نحو 200 ألف وثيقة تقريباً.

IMG 7422 نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات

وتشمل المعاملات التي يتم تصديقها مختلف الوثائق الشخصية والعامة والتجارية، إضافة إلى الوكالات والشهادات التعليمية والوثائق الصادرة من الوزارات.

وأشار شرف الدين إلى أن المكتب يمنح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات الحوامل، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملاتهم.

IMG 7427 نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات

وفيما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد، أوضح أنه يتيح للمواطنين تقييم مستوى الخدمات، وتقديم المقترحات والإبلاغ عن الشكاوى، بما يعزز الشفافية، ويساعد في تحديد نقاط القوة ومعالجة جوانب القصور.

وأشاد عدد من المراجعين بمستوى التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات، حيث أكد المواطن أنس عبد الباسط مبارك، القادم من سويسرا، أن معاملته أُنجزت بسرعة، وبحسن تعامل من الموظفين.

IMG 7433 1 نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات

كما أشار المواطن محمد عبارة إلى تحسن ملحوظ في آلية العمل مقارنة بالفترة السابقة، بينما دعا المواطن يوسف زكريا إلى اختصار بعض الخطوات المتعلقة بتصديق الوثائق الدراسية لتسريع الإجراءات بشكل أكبر.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تطوير الأداء الإداري، وتوسيع استخدام الأدوات الإلكترونية في المكاتب القنصلية، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.

IMG 7441 نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات
صالون حماة الثقافي في مهرجان الربيع مساحة حرة للحوار بمختلف المواضيع
الاتصالات تعلن تمديد موعد إغلاق طلب المعلومات الخاص بمشروع “سيلك لينك”
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي
الأمن الداخلي في درعا يقبض على مجرم متورط بانتهاكات بحق المدنيين في عهد النظام البائد
معبر العريضة مع لبنان يشهد حركة نشطة للمسافرين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك