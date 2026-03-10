نظام إلكتروني جديد لتعزيز خدمات المكتب القنصلي في حمص وتسهيل إنجاز المعاملات

حمص-سانا

أطلق المكتب القنصلي في حمص سلسلة تحديثات إجرائية وخدمية تهدف إلى تسريع إنجاز المعاملات، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، شملت اعتماد نظام إلكتروني لتقديم المقترحات والشكاوى وتقييم الخدمات، إلى جانب تصديق الوثائق في اليوم نفسه، وإلغاء عدد من التعقيدات الإدارية، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأوضح مدير المكتب القنصلي في محافظة حمص بلال شرف الدين في تصريح لمراسل سانا، أن المكتب، بصفته ممثلاً للإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين، يعمل على تطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجهات الوزارة لتحسين جودة الخدمات الحكومية، وتخفيف الأعباء عن المراجعين.

وبيّن شرف الدين أن التحديثات تضمنت الربط الإلكتروني مع الإدارة المركزية في دمشق، وتدريب كوادر جديدة على مختلف جوانب العمل القنصلي، مشيراً إلى أن المكتب ينجز شهرياً ما بين 15 و20 ألف وثيقة، بينما بلغ عدد الوثائق المنجزة خلال العام الماضي نحو 200 ألف وثيقة تقريباً.

وتشمل المعاملات التي يتم تصديقها مختلف الوثائق الشخصية والعامة والتجارية، إضافة إلى الوكالات والشهادات التعليمية والوثائق الصادرة من الوزارات.

وأشار شرف الدين إلى أن المكتب يمنح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والسيدات الحوامل، بما يسهم في تسريع إنجاز معاملاتهم.

وفيما يتعلق بالنظام الإلكتروني الجديد، أوضح أنه يتيح للمواطنين تقييم مستوى الخدمات، وتقديم المقترحات والإبلاغ عن الشكاوى، بما يعزز الشفافية، ويساعد في تحديد نقاط القوة ومعالجة جوانب القصور.

وأشاد عدد من المراجعين بمستوى التنظيم وسرعة إنجاز المعاملات، حيث أكد المواطن أنس عبد الباسط مبارك، القادم من سويسرا، أن معاملته أُنجزت بسرعة، وبحسن تعامل من الموظفين.

كما أشار المواطن محمد عبارة إلى تحسن ملحوظ في آلية العمل مقارنة بالفترة السابقة، بينما دعا المواطن يوسف زكريا إلى اختصار بعض الخطوات المتعلقة بتصديق الوثائق الدراسية لتسريع الإجراءات بشكل أكبر.

وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود تطوير الأداء الإداري، وتوسيع استخدام الأدوات الإلكترونية في المكاتب القنصلية، بما يعزز كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين.