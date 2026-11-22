دمشق-سانا



أصدر رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي قراراً بحل مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية الحالي، وتشكيل مجلس إدارة جديد.



ونص القرار، الذي نشرته الهيئة اليوم الأحد، على تشكيل مجلس الإدارة برئاسة حسان أحمد سمين، وعبد اللطيف عسيلي نائباً للرئيس، وعضوية كل من خالد حسين جندي، وعبد الله سليمان، وعصام محمد وحود، وأحمد حسن الخطيب، إضافة إلى مدير مرفأ اللاذقية، ومدير مرفأ طرطوس، والمدير العام للمؤسسة العامة للنقل البحري، والمدير العام لشركة التوكيلات الملاحية، والمدير العام لمؤسسة التدريب والتأهيل البحري.



وكان رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي أصدر في شهر آب الماضي قراراً بتشكيل لجنة خاصة لإعداد دراسة حول إعادة تفعيل غرفة الملاحة السورية، ودراسة وضع نقابة البحارة، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الناظم لعمل المديرية العامة للموانئ، والصلاحيات المخولة.



وتجمع غرفة الملاحة السورية الشركات والعاملين في قطاع النقل البحري والتوكيلات الملاحية في سوريا، وهدفها تنظيم العمل البحري، والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الخدمات الملاحية في الموانئ السورية.