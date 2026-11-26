واشنطن-سانا‏

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك ‏روته، روسيا إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها توسيع نطاق الحرب في ‏أوكرانيا.‏

وفي بيان مشترك نشره البيت الأبيض عقب اجتماع الجانبين في فلوريدا أمس ‏الأربعاء، وصف ترامب وروته اللقاء بأنه “ممتاز” و”ذو تأثير كبير”، مشيرين إلى أن ‏الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحرب في إيران هما الموضوعان الرئيسيان، بالإضافة ‏إلى جميع الإنجازات القياسية التي حققاها معاً في القمم التي عقدت في لاهاي وأنقرة.‏

‏‏وأضاف البيان: ناقشنا أهمية تجنب روسيا لأي أعمال من شأنها أن توسع الحرب ‏عمداً أو عن غير قصد، وأهمية التوصل إلى حل سلمي للحرب بأسرع وقت ممكن.‏

وكان روته شدد في مقابلة تلفزيونية سبقت الاجتماع، على ضرورة مواصلة الضغط ‏على روسيا، معتبراً أن ذلك “يحقق نتائج”، وأكد أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب ‏يجب أن يتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا.‏

وقال الأمين العام للناتو إنه يجب ضمان حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية ‏للمستقبل، سواء انتهت الحرب باتفاق سلام أو بوقف طويل الأمد لإطلاق النار، مشيراً ‏إلى أهمية حصولها على ما تحتاج إليه لمواصلة القتال وتحقيق النجاحات وممارسة ‏أقصى قدر من الضغط على روسيا.‏

وكان ترامب أكد، عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن ‏الصينية، الخميس الماضي، أن الأخير “يرغب في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا ‏بوسائل دبلوماسية”.‏

ويأتي اجتماع ترامب وروته في وقت أبدت فيه الدول الأوروبية رغبتها بالمشاركة في ‏المحادثات التمهيدية الرامية إلى إنهاء الحرب، التي اقتصرت حتى الآن على أوكرانيا ‏والولايات المتحدة وروسيا.‏