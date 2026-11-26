واشنطن-سانا
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” مارك روته، روسيا إلى تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا.
وفي بيان مشترك نشره البيت الأبيض عقب اجتماع الجانبين في فلوريدا أمس الأربعاء، وصف ترامب وروته اللقاء بأنه “ممتاز” و”ذو تأثير كبير”، مشيرين إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحرب في إيران هما الموضوعان الرئيسيان، بالإضافة إلى جميع الإنجازات القياسية التي حققاها معاً في القمم التي عقدت في لاهاي وأنقرة.
وأضاف البيان: ناقشنا أهمية تجنب روسيا لأي أعمال من شأنها أن توسع الحرب عمداً أو عن غير قصد، وأهمية التوصل إلى حل سلمي للحرب بأسرع وقت ممكن.
وكان روته شدد في مقابلة تلفزيونية سبقت الاجتماع، على ضرورة مواصلة الضغط على روسيا، معتبراً أن ذلك “يحقق نتائج”، وأكد أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب يجب أن يتضمن ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وقال الأمين العام للناتو إنه يجب ضمان حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية للمستقبل، سواء انتهت الحرب باتفاق سلام أو بوقف طويل الأمد لإطلاق النار، مشيراً إلى أهمية حصولها على ما تحتاج إليه لمواصلة القتال وتحقيق النجاحات وممارسة أقصى قدر من الضغط على روسيا.
وكان ترامب أكد، عقب اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنتشن الصينية، الخميس الماضي، أن الأخير “يرغب في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا بوسائل دبلوماسية”.
ويأتي اجتماع ترامب وروته في وقت أبدت فيه الدول الأوروبية رغبتها بالمشاركة في المحادثات التمهيدية الرامية إلى إنهاء الحرب، التي اقتصرت حتى الآن على أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.