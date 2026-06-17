فرع مرور حلب يبدأ تطبيق مخالفات الأضواء المبهرة لتعزيز السلامة المرورية

حلب-سانا‏

بدأ فرع المرور في محافظة حلب تطبيق المخالفات المرورية الخاصة بمنع استخدام الأضواء ‏المبهرة (الزينون)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية السائقين ‏والمشاة من مخاطر الإبهار البصري الذي تسببه الأضواء المخالفة.‏

وأوضح النقيب علاء الحسين من فرع مرور حلب، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن ‏دوريات المرور تواصل، ولليوم الثاني على التوالي، انتشارها على الطرق الرئيسية لضبط هذه ‏المخالفة التي تتسبب بحوادث السير وتعيق حركة المرور، مبيناً أن المخالف للمرة الأولى يتم ‏تنظيم ضبط بحقه، وفي حال تكرار المخالفة تُحجز المركبة وفق التعليمات المعتمدة.‏

وأشار الحسين إلى أن فرع المرور سبق أن نفذ حملة توعوية وزع خلالها منشورات على ‏السائقين للتنبيه إلى ضرورة إزالة الأضواء المبهرة، مؤكداً أن الهدف من المخالفات المرورية هو ‏الإصلاح والالتزام بالقوانين، وليس العقوبة بحد ذاتها، داعياً السائقين إلى التعاون مع عناصر ‏المرور لما فيه مصلحة الجميع.‏

من جهته، أكد السائق عمار حمامي أهمية الحملة، معتبراً أنها خطوة إيجابية تسهم في الحد من ‏الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن الأضواء المبهرة تتسبب بمشكلات كبيرة للسائقين، ولا سيما ‏عند المرور في الأنفاق أو الطرق المنخفضة، حيث تؤثر بشكل مباشر في الرؤية.‏

وهو ما أكده السائق زهير نجار لجهة أن الأضواء المبهرة تشكل مصدر إزعاج وخطر على ‏الطرقات، ولا سيما خلال السفر ليلاً، إذ تحدُّ من قدرة السائق على الرؤية بشكل واضح، ما ‏ينعكس سلباً على سلامة مستخدمي الطريق.‏

وكان محافظ حلب عزّام الغريب أصدر في الخامس من الشهر الجاري قراراً بمنع تركيب أو ‏استخدام مصابيح ‌‏‌‏”الزينون” في جميع المركبات والدراجات النارية والكهربائية ضمن حدود ‌‏‌‏محافظة حلب، حفاظاً على السلامة المرورية.‏

ومصابيح “الزينون” هي نوع من المصابيح عالية الشدة تعتمد على غاز ‌‏”الزينون” لإنتاج ضوء ‏قوي جداً يفوق شدة الإضاءة في المصابيح التقليدية.‏

وتزايدت في الفترة الأخيرة شكاوى السائقين والأهالي من الاستخدام المتنامي ‏لهذا النوع من ‏المصابيح في المركبات والدراجات، لما تسببه من إبهار ‏بصري ‏وتشويش على الرؤية أثناء ‏القيادة ليلاً للسائقين القادمين من الاتجاه ‏المعاكس، وبما يخالف ‏معايير وشروط السلامة ‏المرورية.‏