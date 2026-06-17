فرع مرور حلب يبدأ تطبيق مخالفات الأضواء المبهرة لتعزيز السلامة المرورية

حلب-سانا
بدأ فرع المرور في محافظة حلب تطبيق المخالفات المرورية الخاصة بمنع استخدام الأضواء المبهرة (الزينون)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية السائقين والمشاة من مخاطر الإبهار البصري الذي تسببه الأضواء المخالفة.
وأوضح النقيب علاء الحسين من فرع مرور حلب، في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أن دوريات المرور تواصل، ولليوم الثاني على التوالي، انتشارها على الطرق الرئيسية لضبط هذه المخالفة التي تتسبب بحوادث السير وتعيق حركة المرور، مبيناً أن المخالف للمرة الأولى يتم تنظيم ضبط بحقه، وفي حال تكرار المخالفة تُحجز المركبة وفق التعليمات المعتمدة.
وأشار الحسين إلى أن فرع المرور سبق أن نفذ حملة توعوية وزع خلالها منشورات على السائقين للتنبيه إلى ضرورة إزالة الأضواء المبهرة، مؤكداً أن الهدف من المخالفات المرورية هو الإصلاح والالتزام بالقوانين، وليس العقوبة بحد ذاتها، داعياً السائقين إلى التعاون مع عناصر المرور لما فيه مصلحة الجميع.
من جهته، أكد السائق عمار حمامي أهمية الحملة، معتبراً أنها خطوة إيجابية تسهم في الحد من الحوادث المرورية، مشيراً إلى أن الأضواء المبهرة تتسبب بمشكلات كبيرة للسائقين، ولا سيما عند المرور في الأنفاق أو الطرق المنخفضة، حيث تؤثر بشكل مباشر في الرؤية.
وهو ما أكده السائق زهير نجار لجهة أن الأضواء المبهرة تشكل مصدر إزعاج وخطر على الطرقات، ولا سيما خلال السفر ليلاً، إذ تحدُّ من قدرة السائق على الرؤية بشكل واضح، ما ينعكس سلباً على سلامة مستخدمي الطريق.
وكان محافظ حلب عزّام الغريب أصدر في الخامس من الشهر الجاري قراراً بمنع تركيب أو استخدام مصابيح ”الزينون” في جميع المركبات والدراجات النارية والكهربائية ضمن حدود محافظة حلب، حفاظاً على السلامة المرورية.
ومصابيح “الزينون” هي نوع من المصابيح عالية الشدة تعتمد على غاز ”الزينون” لإنتاج ضوء قوي جداً يفوق شدة الإضاءة في المصابيح التقليدية.
وتزايدت في الفترة الأخيرة شكاوى السائقين والأهالي من الاستخدام المتنامي لهذا النوع من المصابيح في المركبات والدراجات، لما تسببه من إبهار بصري وتشويش على الرؤية أثناء القيادة ليلاً للسائقين القادمين من الاتجاه المعاكس، وبما يخالف معايير وشروط السلامة المرورية.