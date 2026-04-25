وفاة طفل و13 إصابة بحوادث سير وحرائق خلال الساعات الـ24 الماضية في سوريا

توفي طفل، وأصيب 13 آخرون جراء حوادث سير، وحرائق استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الـ 24 الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم السبت، بوقوع 7 حوادث سير، أسفرت عن تسجيل وفاة طفل وإصابة 13 مدنياً، مبيناً أن فرقه قدمت الإسعافات الأولية لـ 4 إصابات، ثم نقلتهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم لهم، فيما تم نقل باقي الإصابات من قبل المدنيين إلى المشافي لتلقي العلاج، كما قامت فرق الدفاع بنقل جثمان الطفل إلى الطبابة الشرعية في مدينة حلب لتسليمه لذويه وفق الأصول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 17 حريقاً في عموم سوريا، منها 7 حرائق في المنازل والمحال التجارية و10 حرائق متفرقة، وقامت بإخمادها وتبريد أماكنها دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وكانت فرق الدفاع المدني استجابت أول أمس لستة حوادث سير في مختلف المحافظات أدت إلى إصابة تسعة أشخاص.