محافظة دمشق تواصل إزالة السيارات المهملة من شوارع العاصمة

دمشق-سانا
تواصل محافظة دمشق حملتها لإزالة السيارات المتروكة منذ فترات طويلة في عدد من شوارع المدينة، وذلك في إطار خطتها الرامية لتعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحد من المظاهر المشوهة للمشهد الحضري، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والسلامة العامة في العاصمة.
وأوضح مدير مديرية المركبات والرحبات في محافظة دمشق أحمد الطيب في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أنه يتم استقبال الشكاوى عبر منصة ”محلولة” للشكاوى، والاستجابة لها بالتعاون مع مديرية هندسة المرور، مشيراً إلى أنه كإجراء قانوني، يتم إبلاغ لجان الأحياء قبل يوم أو يومين من بدء دخول الحي وبدء الإجراءات.
وبيّن الطيب أنه يتم نقل السيارات المتروكة إلى كراج مخصص للحجز في منطقة السبينة، لافتاً إلى أن استعادة الآلية تتطلب من صاحبها مراجعة مديرية هندسة المرور والنقل، ويقدم المواطن طلباً خطياً لاستعادة سيارته، مع التعهد بإعادة صيانتها وتعديل وضعها الفني.
وأكد مدير المركبات أن الحملة تشمل جميع أحياء محافظة دمشق، مبيناً أن الخطة تهدف إلى الاستجابة لـ 2500 شكوى مقدمة، تم إنجاز 1400 منها حتى الآن، وستستمر الحملة لإغلاق كل الشكاوى خلال المرحلة الأولى، مع إطلاق حملة ثانية للآليات المبلغ عنها حديثاً عبر المنصة.
شوارع أنظف واصطفاف أفضل
أما بالنسبة للآثار السلبية لركن هذه السيارات فأوضح الطيب أنها تتمثل في تجمع النفايات والقوارض، ما يشكل إزعاجاً لأهالي الحي، ويحجز مساحات للاصطفاف هم بأمس الحاجة إليها، داعياً كل الأهالي إلى استخدام المنصة للإبلاغ عن الآليات المتروكة.
وبيّن أيمن بردان، أحد سكان كفرسوسة، لـ سانا، أن السيارات ظلت مركونة لأكثر من خمسة أشهر، مع تراكم القمامة حولها، مشيراً إلى أن الحملة أسهمت في تحسين المظهر الحضاري للحي، وتوسيع الشارع، والتخلص من النفايات والقوارض.
بدوره، أشار محمد سليم، من الحي نفسه، إلى أن مبادرة إزالة السيارات المتروكة أتاحت مساحات إضافية لاصطفاف المركبات، وأسهمت في تحسين المظهر العام للحي والتخلص من مشهد السيارات المهملة وتراكم القمامة تحتها.
وتأتي الحملة ضمن جهود محافظة دمشق لتنظيم الشوارع وتحسين الواقع الخدمي والبيئي، عبر إزالة السيارات المهملة التي تشغل الأماكن العامة، وتعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.