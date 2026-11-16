محافظة دمشق تواصل إزالة السيارات المهملة من شوارع العاصمة

‏‏دمشق-سانا

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‏تواصل محافظة دمشق حملتها لإزالة السيارات المتروكة منذ فترات طويلة ‏في عدد من شوارع المدينة، وذلك في إطار خطتها الرامية لتعزيز انسيابية ‏الحركة المرورية، والحد من المظاهر المشوهة للمشهد الحضري، بما ‏ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات والسلامة العامة في العاصمة.‏

‏وأوضح مدير مديرية المركبات والرحبات في محافظة دمشق أحمد الطيب ‏في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين أنه يتم استقبال الشكاوى عبر منصة ‌‏”محلولة” للشكاوى، والاستجابة لها بالتعاون مع مديرية هندسة المرور، ‏مشيراً إلى أنه كإجراء قانوني، يتم إبلاغ لجان الأحياء قبل يوم أو يومين من ‏بدء دخول الحي وبدء الإجراءات.‏



‏‏وبيّن الطيب أنه يتم نقل السيارات المتروكة إلى كراج مخصص للحجز في ‏منطقة السبينة، لافتاً إلى أن استعادة الآلية تتطلب من صاحبها مراجعة ‏مديرية هندسة المرور والنقل، ويقدم المواطن طلباً خطياً لاستعادة سيارته، ‏مع التعهد بإعادة صيانتها وتعديل وضعها الفني.‏

‏وأكد مدير المركبات أن الحملة تشمل جميع أحياء محافظة دمشق، مبيناً أن ‏الخطة تهدف إلى الاستجابة لـ 2500 شكوى مقدمة، تم إنجاز 1400 منها حتى ‏الآن، وستستمر الحملة لإغلاق كل الشكاوى خلال المرحلة الأولى، مع ‏إطلاق حملة ثانية للآليات المبلغ عنها حديثاً عبر المنصة.‏

‏ شوارع أنظف واصطفاف أفضل

أما بالنسبة للآثار السلبية لركن هذه السيارات فأوضح الطيب أنها تتمثل في ‏تجمع النفايات والقوارض، ما يشكل إزعاجاً لأهالي الحي، ويحجز مساحات ‏للاصطفاف هم بأمس الحاجة إليها، داعياً كل الأهالي إلى استخدام المنصة ‏للإبلاغ عن الآليات المتروكة.‏

‏ وبيّن أيمن بردان، أحد سكان كفرسوسة، لـ سانا، أن السيارات ظلت ‏مركونة لأكثر من خمسة أشهر، مع تراكم القمامة حولها، مشيراً إلى أن ‏الحملة أسهمت في تحسين المظهر الحضاري للحي، وتوسيع الشارع، ‏والتخلص من النفايات والقوارض.‏

‏ بدوره، أشار محمد سليم، من الحي نفسه، إلى أن مبادرة إزالة السيارات ‏المتروكة أتاحت مساحات إضافية لاصطفاف المركبات، وأسهمت في تحسين ‏المظهر العام للحي والتخلص من مشهد السيارات المهملة وتراكم القمامة ‏تحتها.‏

وتأتي الحملة ضمن جهود محافظة دمشق لتنظيم الشوارع وتحسين الواقع ‏الخدمي والبيئي، عبر إزالة السيارات المهملة التي تشغل الأماكن العامة، ‏وتعيق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري للمدينة.‏