حماة تفتح أبواب ذاكرتها.. معالم المدينة الأثرية تستقطب الزوار وتنعش الحركة السياحية
حمص تبدأ حملة واسعة لترحيل الأنقاض من 75 موقعاً
وزارتا التربية والنقل تنظمان فعالية توعوية حول السلامة المرورية بدمشق
حملة الاستجابة الثانية لشلل الأطفال تستهدف نحو 49 ألف طفل بريف دير الزور
استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
«صدى الصمود 2» يتواصل لإزالة السواتر والخنادق على امتداد 841 كيلومتراً بريف حلب
محافظة دمشق تواصل حملتها لإزالة السيارات المركونة والمعطلة من شوارع العاصمة
عامٌ كامل من الكفالة.. لـ 1000 طفل يتيم في سوريا من أبناء الشهداء
Sign in to your account
تذكرني