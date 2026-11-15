وزارتا التربية والنقل تنظمان فعالية توعوية حول السلامة المرورية بدمشق
استبدال 11 ألف متر من كابلات الكهرباء التالفة في درعا
محافظة دمشق تواصل حملتها لإزالة السيارات المركونة والمعطلة من شوارع العاصمة
عامٌ كامل من الكفالة.. لـ 1000 طفل يتيم في سوريا من أبناء الشهداء
بدء تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة مطار حلب الدولي لرفع طاقته إلى مليوني مسافر سنوياً
مديرية الزراعة برأس العين تنفذ حملة لإتلاف المزروعات المروية بالمياه الملوثة
اتفاقية بين السورية للكهرباء وشركة تشيكية لتأهيل 3 مجموعات بمحطة حلب الحرارية
المجلس العلمي السوري يعقد مؤتمراً في ألمانيا لبحث مشاريع إعادة الإعمار
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