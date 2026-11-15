الأحد 15 نوفمبر 2026 — دمشق
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وزارتا التربية والنقل تنظمان فعالية توعوية حول السلامة المرورية بدمشق

ترحيباً بالرئيس أحمد الشرع أبناء الجالية السورية يتجمعون أمام مبنى البيت الأبيض
جولة لمديرة الشؤون الاجتماعية بإدلب في مخيمات خربة الجوز المتضررة من الأمطار الغزيرة
ضمن خطة لتحسين الواقع الخدمي.. إزالة وترحيل الأنقاض في بلدة معلولا بريف دمشق
توزيع مساعدات غذائية على الوافدين من السويداء في المليحة الشرقية والغربية بدرعا
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا
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