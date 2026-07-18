ندوة حوارية لاتحاد طلبة دير الزور حول الدراسة الأكاديمية وواقع سوق العمل

دير الزور-سانا



نظم اتحاد الطلبة في دير الزور بالتنسيق مع مؤسسة شؤون الشباب ومديرية التنمية الإدارية بالمحافظة، لقاءً حوارياً بعنوان “خارطة طريق من الجامعة إلى سوق العمل”، وذلك في مدرج ابن البيطار بكلية الزراعة في جامعة الفرات، بهدف استعراض المهارات المطلوبة لتجاوز الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وواقع سوق العمل.

وأوضح رئيس اتحاد طلبة دير الزور سعد جعفر الفجوة بين الدراسة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، وأسبابها وطرق معالجتها، ودور الاتحاد في تمثيل الطلبة أمام أصحاب العمل، وتكميل النقص في المناهج الأكاديمية عبر الورشات والدورات التدريبية لتعزيز الجانب العملي.





ولفت جعفر إلى أن الندوة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لاتحاد الطلبة في تقليص الفجوة بين التخرج والتوظيف، والتزاماً من الاتحاد بالمسؤولية أمام الطلبة في تسهيل العقبات أمامهم وتمثيلهم أمام الجهات المختلفة.



وبين مدير مديرية التنمية الإدارية أحمد حسين دور المديرية في معالجة قلة فرص العمل، وأهم المعايير المتبعة في عملية التقييم والتوظيف.

من جانبه أشار مدير مؤسسة شؤون الشباب أحمد الشيخ إلى المهارات المطلوبة في القطاع الخاص، وكيفية اكتسابها، وأهمية المبادرات الشبابية والتطوعية في بناء المهارات والقدرات.





وينظم اتحاد الطلبة بشكل دوري ندوات وجلسات ومحاضرات يشارك فيها أكاديميون لفتح الأبواب أمام الشباب، وتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل عبر التعرف على الوسائل الحديثة لتطوير المهارات والخبرات للخريجين الجدد.