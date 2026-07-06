مقتل شابين بانفجار لغم أرضي في السخنة بريف حمص



حمص-سانا



قُتل شابان اليوم الإثنين، إثر انفجار لغم أرضي أثناء محاولتهما نقله والتخلص منه في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً غربي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.



وأوضح مدير مشفى تدمر الوطني الدكتور وليد عودة في تصريح لمراسل سانا أن أحد الشابين توفي في مكان الانفجار، فيما أُصيب الثاني بجروح بالغة قبل أن يفارق الحياة بعد إسعافه إلى مشفى تدمر الوطني.



ودعا عودة إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم التوجه إلى المناطق التي يُشتبه بوجود ألغام أو مخلفات حرب فيها، والامتناع عن الاقتراب من أي جسم غريب أو محاولة نقله حفاظاً على سلامتهم.



ولا تزال الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين في عدد من مناطق البادية السورية، ما يستدعي مواصلة جهود إزالتها وتعزيز التوعية بمخاطرها.