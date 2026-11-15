أهالي الزيدي يطالبون بتأهيل الطريق وإنهاء معاناتهم مع العزلة الشتوية

الرقة-سانا



طالب أهالي منطقة الزيدي شمال الرقة بإعادة تأهيل طريق الرقة – الزيدي، بعد تدهور حالته وصعوبة المرور عليه خلال فصل الشتاء، وما تسببه الأمطار والسيول من انقطاع وعزل عدد من القرى عن الخدمات الأساسية.

وأكد عدد من الأهالي أن تردي أوضاع الطريق يعيق تنقلهم اليومي، ولا سيما عند هطول الأمطار، إذ تنقطع الطرق المؤدية إلى قرى أم دروب ولزاكة وأم القيسوم ومناطق أخرى، ما يؤدي إلى عزل السكان لمدة تتراوح بين يومين وثلاثة أيام.



ولفت فهد الرحيمي، من أهالي قرية أم القيسوم، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، إلى أن الأهالي يضطرون إلى الاستعانة بالجرارات والآليات لسحب السيارات العالقة في الأوحال، نتيجة صعوبة المرور على الطرق الترابية خلال فصل الشتاء.



وأشار حمدان الصامل إلى أن انقطاع الطريق يحول دون نقل المرضى إلى المراكز الطبية في الوقت المناسب، مطالباً بالإسراع في إعادة تأهيله وتنفيذ حلول تضمن استمرار حركة التنقل خلال الشتاء.



بدوره، أوضح غانم البدر، من أهالي قرية لزاكة، أن بعض القرى تفصلها مقاطع ترابية قصيرة عن الطريق الرئيس، ما يصعّب وصول الأهالي إليه، ولا سيما في الحالات الصحية الطارئة، داعياً إلى ردم هذه المقاطع وإنشاء عبارات وجسور لعبور مجاري السيول.

دراسة تأهيل المقطع المتضرر

من جهته، أوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بمحافظة الرقة المهندس علي الشماس، أن المديرية تعمل على إعداد دراسة لتأهيل مقطع بطول كيلومترين من طريق الزيدي، باعتباره الجزء الأكثر تضرراً، مبيناً أن الطريق يحتاج بشكل عام إلى أعمال تأهيل واسعة لتحسين حركة المرور وتسهيل وصول الأهالي إلى المنطقة.

وأشار الشماس إلى أن الأعمال المقترحة تتضمن إنشاء ثماني عبارات مائية جديدة، بعضها صندوقية وأخرى قسطلية، موضحاً أن عدداً منها سينفذ في مواقع جديدة، بينما سيحل بعضها محل عبارات تضررت نتيجة القصف أو جرفتها السيول التي شهدتها المنطقة.



وأضاف أن المديرية ستعد خطة لربط القرى التي استُحدثت في منطقة الزيدي بين عامي 2010 و2026، ولا سيما القرى التي عاد سكانها إليها، بما يسهم في تحسين واقع الخدمات والتنقل.



وتقع منطقة الزيدي على بعد نحو 90 كيلومتراً شمال مدينة الرقة، ويُعد الطريق الرابط بينها وبين المدينة شرياناً حيوياً للسكان، فيمما يمثل تأهيله مطلباً أساسياً للأهالي لتسهيل تنقلهم وتحسين وصولهم إلى الخدمات المختلفة.