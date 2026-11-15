حملة الاستجابة الثانية لشلل الأطفال تستهدف نحو 49 ألف طفل بريف دير الزور

دير الزور-سانا



انطلقت اليوم الأحد، حملة الاستجابة الثانية للقاح شلل الأطفال في ريف دير الزور، من ناحية ذيبان، وتستمر ثلاثة أيام، مستهدفة نحو 49 ألف طفل، عبر فرق جوالة تصل إلى المنازل لتقديم اللقاح.



وتُنفذ الحملة بالتنسيق بين محافظة دير الزور ولجنة الاستجابة الطارئة، وبالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف، إلى جانب التنسيق مع الفريق المركزي في وزارة الصحة بدمشق، بهدف تغطية المنطقة والوصول إلى الأطفال باللقاح.



وذكرت وزارة الصحة أن الحملة تنفذ عبر فرق تلقيح جوالة تزور المنازل في عدد من قرى وبلدات ريف دير الزور، تشمل أيضاً درنج والطيانة وسويدان جزيرة والجرذى وأبو حردوب وحوايج والرغيب والشنان ومزرعة جمة، لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المستهدفين.



ودعت الوزارة الأهالي إلى التعاون مع فرق التلقيح وتسهيل عملها، والتأكد من تلقي أطفالهم اللقاح، حتى في حال حصولهم على جرعات سابقة، مؤكدةً أهمية الالتزام بالتلقيح في الحد من انتشار المرض وحماية الأطفال من مخاطره.

فرق جوالة للتطعيم

وأوضح مدير صحة دير الزور الدكتور نصر الخلف في تصريح لـ سانا، أن اختيار ناحية ذيبان لبدء حملة الاستجابة جاء بعد ظهور حالات مشتبه فيها، ضمن خطة تركز على مناطق الاشتباه والحد من انتشار المرض، تمهيداً لتنفيذ استجابات في مناطق أخرى من المحافظة.

وأشار الخلف إلى أن الحملة تستهدف من 48 إلى 49 ألف طفل، من خلال فرق جوالة تعمل من منزل إلى منزل، وتسجل الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح لاستدراكهم لاحقاً، لافتاً إلى أن أبرز التحديات تتمثل في صعوبة الوصول إلى بعض الحارات والتجمعات السكنية، ولا سيما غير المسجلة على الخرائط.



وبين أن الأطفال الذين يتلقون اللقاح ستتم متابعتهم ضمن حملات لاحقة، بالتوازي مع تفعيل المراكز الصحية في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، بينما تُسجل بيانات الأطفال الذين لم يتلقوا اللقاح وعناوينهم لإرسال فرق استدراك إليهم.

دعوات إلى تلقي اللقاح

وأكد مدير مكتب اليونيسف في دير الزور محمد قنواتي، أن الحملة تهدف إلى توعية الأهالي بسلامة اللقاح وفعاليته، عبر فرق جوالة تزور المنازل للوصول إلى أكبر عدد من الأطفال، مشيراً إلى أن اللقاحات مقدمة من اليونيسف.



بدورها أوضحت عنود سلامة الداوود، من أهالي سويدان، أنها اصطحبت أطفالها لتلقي اللقاح، ودعت الأمهات إلى المبادرة بتلقيح أطفالهن للوقاية من العدوى.



من جهته، أكد محمد الحمد، من أهالي سويدان، أهمية تلقيح الأطفال، مشيراً إلى وجود حالات إيجابية وانتقال المرض بالعدوى، ولا سيما في التجمعات، ومبيناً أن اللقاح يسهم في حماية الأطفال.



وسبق انطلاق الحملة تنظيم مديرية الصحة في دير الزور بالتعاون مع برنامج اللقاح الوطني، تدريباً لعمال الصحة المجتمعية وفرق التوعية التابعة للمنظمات والجمعيات، يوم السبت الماضي، بهدف تعزيز جاهزيتهم لإيصال الرسائل الصحية وضمان تنفيذ حملة لقاح شلل الأطفال في ريف المحافظة الشرقي وفق المعايير الطبية المعتمدة.