فرق هندسية تقيّم الأضرار في منازل بلدة حاس بريف إدلب تمهيداً لترميمها وعودة أهلها

إدلب-سانا

بدأت فرق مكتب الدراسات التابع لوزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، أعمال الكشف والتقييم الفني للمنازل المتضررة وشبكات البنية التحتية في بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي، تمهيداً لتحديد احتياجات الترميم والتأهيل، وإعادة تجهيز المنازل للسكن، بما يتيح عودة الأهالي والمهجرين من المخيمات إلى بلداتهم، وذلك تنفيذاً للمرسوم الرئاسي رقم 59، ضمن رؤية “سوريا بلا مخيمات”.

وأوضح معاون مدير فرع المنطقتين الشمالية والشرقية في الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية «سيسكو»، المهندس علي عكور، في تصريح لـ سانا، أن الشركة تتولى أعمال الدراسات والتدقيق والإشراف على التنفيذ، بالتعاون مع الشركة العامة للبناء والتعمير «سيبكو»، مشيراً إلى تدريب كوادر هندسية متعددة الاختصاصات لتنفيذ أعمال المسح والتقييم.

وبيّن عكور أن العمل ينفّذ على مرحلتين؛ شملت الأولى التي أُنجزت، ست بلدات ومدن في ريف حلب الشمالي، بينها عندان ورتيان وتل رفعت وماير ومنخ، بينما تتواصل المرحلة الثانية في ريف إدلب، بعد إنجاز جزء كبير من أعمال المسح في ريف معرة النعمان الشرقي، ولا سيما في الغدفة وجرجناز وكفروما، وصولاً إلى بلدة حاس.

ولفت إلى أن الفرق تصنف الأضرار، وفق التقييم الهندسي، إلى شديدة تستدعي الهدم وإزالة الأنقاض، ومتوسطة يمكن معالجتها بالتدعيم، وخفيفة، مؤكداً أن خطة التأهيل تستهدف إعادة المنازل إلى حالتها السابقة أو أفضل، وتشمل الأعمال الإنشائية والإكساء والأبواب والنوافذ والبلاط.

وأعرب عكور عن أمله بإنجاز المرحلة الأولى من المسح قبل نهاية العام الجاري، لتبدأ بعدها ورشات التنفيذ أعمال الترميم والتجهيز، مع مراعاة المتطلبات الفنية لكل مشروع.

سنوات النزوح تتراجع أمام أمل العودة إلى المنازل

وعبّر عدد من أهالي حاس المقيمين في مخيمات النزوح عن أملهم بقرب العودة إلى منازلهم بعد سنوات من التهجير، حيث أوضح مصطفى قلعجي، المقيم في مخيم دار الإحسان بمشهد روحين، أن منزله دُمّر جراء قصف النظام البائد، وأن إبلاغه بقدوم اللجان المختصة للكشف على المنازل وتقدير أضرارها أعاد إليه الأمل بالعودة، مشيراً إلى تلقيه وعوداً بإزالة الأنقاض وترميم منزله وتأهيله.

من جهته، قال أسامة محمود محروق، المقيم في مخيم دير حسان منذ 11 عاماً: إن اللجنة الهندسية كشفت على منزله وحددت حاجته إلى أعمال صب وإكساء وتركيب الأبواب والنوافذ والبلاط، معرباً عن ارتياحه لإمكانية العودة والاستقرار بعد سنوات من المعاناة في المخيم.

بدوره، دعا عبد القادر حسن إلى مساعدة الأهالي في إعادة بناء منازلهم وتأمين الخدمات الأساسية، ولا سيما المياه والكهرباء والطرقات، مؤكداً أن العودة إلى منزل يؤويهم تمثل أملاً كبيراً بعد سنوات النزوح.

وتعد بلدة حاس من أكثر بلدات ريف إدلب الجنوبي تضرراً جراء القصف خلال عهد النظام البائد، ما أدى إلى تهجير معظم سكانها إلى مخيمات الشمال السوري لسنوات طويلة، وتأتي أعمال التقييم ضمن خطة تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 59، الهادفة للوصول إلى «صفر خيمة» وإنهاء ملف المخيمات، عبر تأهيل المساكن والبنية التحتية وإعادة الخدمات الأساسية، بما يوفر مقومات العودة الآمنة والكريمة والمستدامة للأهالي.