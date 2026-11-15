بدء تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة مطار حلب الدولي لرفع طاقته إلى مليوني مسافر سنوياً

حلب-سانا



بدأت اليوم الأحد أعمال التنفيذ الفعلي لمشروع تطوير وتوسعة مطار حلب الدولي، بهدف تحديث بنيته التحتية ورفع طاقته الاستيعابية إلى أكثر من مليوني مسافر سنوياً، وتحسين قدراته التشغيلية والخدمية لمواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والشحن الجوي.



وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، في تصريح لـ سانا، أن فرق العمل والورشات الفنية باشرت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة وصندوق «إيلاف» للاستثمار السعودي، بقيادة مجموعة بن داود، مشيراً إلى أن بدء الأعمال يمثل انتقال المشروع من مرحلة الدراسات والتحضيرات إلى التنفيذ الفعلي.

تحديث الأنظمة التقنية والخدمية

وأوضح الحصري أن المرحلة الحالية تشمل إعادة تأهيل البنية التحتية والمرافق والصالات، وتحديث الأنظمة التقنية والخدمية والهوية البصرية للمطار، بالتوازي مع استكمال الدراسات الهندسية والتشغيلية للمراحل اللاحقة.



وبيّن أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير المطارات السورية من خلال الشراكات الاستثمارية، ويهدف إلى تعزيز القدرات التشغيلية للمطار، وتوسيع شبكة الربط الجوي مع الأسواق الإقليمية والدولية.



ولفت الحصري إلى أن المشروع يسعى إلى ترسيخ مكانة حلب مركزاً إقليمياً للنقل الجوي والشحن والخدمات اللوجستية، بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادي والتجاري، ويسهم في استقطاب الاستثمارات ودعم التنمية الاقتصادية في سوريا.

خطة لتطوير البنية التحتية

بدوره، أوضح مسؤول المتابعة والإشراف في مطار حلب الدولي فادي مسحر، في تصريح مماثل، أن المشروع انتقل من مرحلة الدراسات والتحضيرات إلى التنفيذ العملي، وفق خطة تستهدف تطوير البنية التحتية وتحديث التجهيزات التشغيلية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية لتتجاوز مليوني مسافر سنوياً.



وأشار مسحر إلى أن تطوير المطار يعزز مكانة حلب مركزاً للنقل الجوي والشحن والخدمات اللوجستية، مستفيداً من موقعها الجغرافي وأهميتها الاقتصادية والتجارية، كما يسهم في تسهيل حركة الأفراد والبضائع ودعم النشاط الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات.



وبيّن أن المشروع يعزز ارتباط سوريا بشبكة النقل الجوي الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقاً أوسع أمام حركة المسافرين والشحن، بما يدعم نمو قطاع الطيران المدني.



وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري بحث مع وفد من مجموعة بن داود السعودية للاستثمار، برئاسة أحمد بن داود، في الحادي عشر من حزيران الماضي، مستجدات مشروع تطوير وتشغيل مطار حلب الدولي، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الهيئة وصندوق «إيلاف» للاستثمار السعودي.



